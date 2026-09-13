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Триммер бензиновый Starwind GT-52 2200Вт 3л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер бензиновый Starwind GT-52 2200Вт 3л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож

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Триммер бензиновый Starwind GT-52 2200Вт 3л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 1
Триммер бензиновый Starwind GT-52 2200Вт 3л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 2
Триммер бензиновый Starwind GT-52 2200Вт 3л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 3
Триммер бензиновый Starwind GT-52 2200Вт 3л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 4
Триммер бензиновый Starwind GT-52 2200Вт 3л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 5
Триммер бензиновый Starwind GT-52 2200Вт 3л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 6
Триммер бензиновый Starwind GT-52 2200Вт 3л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
3
Мощность электрического двигателя
0
Диаметр лески
3 мм
Ширина скашивания (max), см
43
Колеса
нет
Обороты двигателя
3000
Расположение двигателя
верхнее
  • Триммер бензиновый Starwind GT-52 2200Вт 3л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 1
  • Триммер бензиновый Starwind GT-52 2200Вт 3л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 2
  • Триммер бензиновый Starwind GT-52 2200Вт 3л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 3
  • Триммер бензиновый Starwind GT-52 2200Вт 3л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 4
  • Триммер бензиновый Starwind GT-52 2200Вт 3л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 5
  • Триммер бензиновый Starwind GT-52 2200Вт 3л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 6
  • Триммер бензиновый Starwind GT-52 2200Вт 3л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716926
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Характеристики

Бренд
StarWind
Комплектация
- Блок двигателя, - Штанга, - Комплект крепежа,- Комплект рукояток, - Ранцевый ремень, - Защитный кожух, - Бутылка, Нож, - Шпуля с леской
Особенности
2 картонных короба - для двигателя и штанги
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
3
Топливный бак, л
1.2
Мощность электрического двигателя
0
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
3 мм
Ширина скашивания (max), см
43
Колеса
нет
Обороты двигателя
3000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х23
Вес, кг.
8.38

Описание товара Триммер бензиновый Starwind GT-52 2200Вт 3л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож

Бензиновый триммер — это надежный и универсальный инструмент, который поможет вам справиться с любыми задачами по уходу за газоном и садом. Сочетание мощности, удобства и качества делает его отличным выбором для ухода за дачным участком. GT-52 оснащен двигателем c мощностью, достаточной для скашивания высокой и густой травы, а также кустарников и молодых побегов деревьев. Тип двигателя двухтактный. В комплекте поставляется катушка с леской для обработки мелкой и средней травы, а также триммерный нож для скашивания более густой и жесткой растительности. Благодаря ширине скашивания леской в 430 мм и ширине скашивания ножом в 255 мм, GT-52 позволяет выбирать наиболее подходящий инструмент для работы с разными типами растительности. Замена лески или ножа происходит быстро и просто, позволяя вам продолжать работу без потери времени. Запуск триммера облегчает система запуска «легкий старт» — она позволяет вам быстро и легко начать работу. Встроенный праймер упрощает подкачку топлива и обеспечивает надежную работу триммера. Увеличенный диаметр неразъемной штанги в 28 мм обеспечивает прочность и жесткость конструкции. Эргономичная велосипедная рукоятка и ранцевый наплечный ремень, который идет в комплекте, позволяют равномерно распределить нагрузку и обеспечивают комфорт при работе с триммером. Комплектация: Блок двигателя, Штанга, Комплект крепежа, Комплект рукояток, Ранцевый ремень, Защитный кожух, Бутылка, Нож, Шпуля с леской



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Starwind GT-52 2200Вт 3л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
StarWind
Комплектация
- Блок двигателя, - Штанга, - Комплект крепежа,- Комплект рукояток, - Ранцевый ремень, - Защитный кожух, - Бутылка, Нож, - Шпуля с леской
Особенности
2 картонных короба - для двигателя и штанги
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
3
Топливный бак, л
1.2
Мощность электрического двигателя
0
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
3 мм
Ширина скашивания (max), см
43
Развернуть
Колеса
нет
Обороты двигателя
3000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновый триммер — это надежный и универсальный инструмент, который поможет вам справиться с любыми задачами по уходу за газоном и садом. Сочетание мощности, удобства и качества делает его отличным выбором для ухода за дачным участком. GT-52 оснащен двигателем c мощностью, достаточной для скашивания высокой и густой травы, а также кустарников и молодых побегов деревьев. Тип двигателя двухтактный. В комплекте поставляется катушка с леской для обработки мелкой и средней травы, а также триммерный нож для скашивания более густой и жесткой растительности. Благодаря ширине скашивания леской в 430 мм и ширине скашивания ножом в 255 мм, GT-52 позволяет выбирать наиболее подходящий инструмент для работы с разными типами растительности. Замена лески или ножа происходит быстро и просто, позволяя вам продолжать работу без потери времени. Запуск триммера облегчает система запуска «легкий старт» — она позволяет вам быстро и легко начать работу. Встроенный праймер упрощает подкачку топлива и обеспечивает надежную работу триммера. Увеличенный диаметр неразъемной штанги в 28 мм обеспечивает прочность и жесткость конструкции. Эргономичная велосипедная рукоятка и ранцевый наплечный ремень, который идет в комплекте, позволяют равномерно распределить нагрузку и обеспечивают комфорт при работе с триммером. Комплектация: Блок двигателя, Штанга, Комплект крепежа, Комплект рукояток, Ранцевый ремень, Защитный кожух, Бутылка, Нож, Шпуля с леской


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
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Доставка
Отзывы


Триммер бензиновый Starwind GT-52 2200Вт 3л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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