Портативная колонка Ural ГР-007 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
60
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660725
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
FM-радио, влагозащищенный корпус, режим Power Bank
Звук
2.0
Мощность, Вт
60
Мощность сабвуфера, Вт
40
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
собственный
Емкость аккумулятора
5000
Время работы, ч
11
Габаритные размеры
164x194x374
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, кг.
4.38
Описание товара Портативная колонка Ural ГР-007 черный
URAL Гагарин ГР-007 (черный) — это мощная беспроводная портативная колонка, разработанная и собранная в России. Она сочетает в себе спортивный дизайн от Александра Плешакова, высокую прочность и глубокий фирменный бас. Модель создана для использования дома, на улице и в поездках.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитПортативная акустика Defender Orion 60Вт 65049
-
В наличииЦена 8 130 руб.2033 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027GRY) Сер...
-
В наличииЦена 9 900 руб.2475 руб. в СплитПортативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White
-
В наличииЦена 9 900 руб.2475 руб. в СплитПортативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red
-
В наличииЦена 9 940 руб.2485 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Blac...
-
В наличииЦена 10 530 руб.2633 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий
-
В наличииЦена 10 530 руб.2633 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый
-
В наличииЦена 10 670 руб.2668 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Gree...
-
В наличииЦена 10 670 руб.2668 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Viol...
-
В наличииЦена 10 670 руб.2668 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey
-
В наличииЦена 11 990 руб.2998 руб. в СплитПортативная колонка Marshall Emberton III Black
-
В наличииЦена 12 160 руб.3040 руб. в СплитПортативная акустика Defender Prizm 150Вт 65138
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
FM-радио, влагозащищенный корпус, режим Power Bank
Звук
2.0
Мощность, Вт
60
Мощность сабвуфера, Вт
40
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
собственный
Емкость аккумулятора
5000
Время работы, ч
11
Габаритные размеры
164x194x374
Страна производитель
Китай
URAL Гагарин ГР-007 (черный) — это мощная беспроводная портативная колонка, разработанная и собранная в России. Она сочетает в себе спортивный дизайн от Александра Плешакова, высокую прочность и глубокий фирменный бас. Модель создана для использования дома, на улице и в поездках.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
JBL рядом не стоит
Достоинства:
Комментарий:
цена - качество! не JBL конечно, но довольно не плохой звук за эти деньги. есть с чем сравнивать, jbl Xtreme уже лет 8 во владении. в общем колонкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка по отличной цене.Урал делают вещи
Достоинства:
Комментарий:
поёт) по качеству очень даже не плохо)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук, при столь небольшом размере чувствуется "вес" звука, умеренный бас. Вдвойне приятно что это отечественное изделие. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
Интересная колонка. При включении выдаёт "Поехали". Хорошая подарочная упаковка. Но мне кажется всё таки дороговато.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший звук
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги отлично
Достоинства:
Комментарий:
Для портативной бт-колонки звук норм. 2 штуки легко объединяются в стереопару, подсветку можно выключить и, если колонки связаны, то управление подсветкой синхронизировано - достаточно на одной колонке переключит режим, такой же включится на второй. Но, как у jbl, просто ссинхронизировать околонеограниченное количество колонок, чтоб в большой компании у всех играло одно и то же - нельзя, а жаль.
Достоинства:
Комментарий:
В общем колонка понравилась. Не прям что совсем ВАУ, но за эти деньги пойдет. Звук чистый не хрипит, басы есть но не глубокие. Громкая, в гараже слушал на меньше половины громкости больше не надо. Отпела часов 5 - батарея не села. Кнопка питания тугая. Радио не ловит, но у нас тут в деревне вообще мало какой приемник что нибудь поймает, так что нормально. В целом колонка понравилась, намного лучше чем старая акустика
Достоинства:
Комментарий:
Отличная портативная колонка. Хороший звук. Стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Ожидания оправдались.
Достоинства:
Комментарий:
Приобрели за 7200р. Товаром вполне довольны. Сама колонка довольна лёгкая, имеется удобный ремешок. Особенно понравилось её включение "Поехали". По заряду и подключению проблем не обнаружено. Дизайн очень интересный. Из минусов хочу отметить: мало "низких" звук всё таки не такой качественный как у той же flip 4. Очень при очень не хватает световых индикаторов (заряда, типа подключения). В принципе есть к чему расти и стремится.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Выбрал другого производителя. По качеству звука
Достоинства:
Комментарий:
Супер,звук цена всё гармонично сочетается
Достоинства:
Комментарий:
Заказывали гр-003, привезли гр-001. Забрали, т.к цена уже стала на 2 с лишним тысячи дороже, и ждать скидки некогда, т.к брали в подарок. Собственно, доставка и такое отношение к заказу и снизили оценку товару, а так, судя по предыдущей покупке, колонка хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка за свою цену, хороший звук, качественная сборка. Ещё упаковка классная, для подарка прям отлично подойдёт)
Достоинства:
Комментарий:
Главная+ это цена. Средний качества. Я купил за 3200р. Для такой цены товар отлично. Но если сравнить с sony xb 20 то сильно отступать по качестве звука. Здесь заявили 30вт но звучит также как sony xb20 которого мощность 20вт и качество звука хуже чем у sony но за 4000-5000р можно купить на улице бас слабый но в доме норм. Сильно касяк звук при включении и выключение за это я поставил бы 3 звезда но это можно терпеть вит не так часто включаю
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь два месяца, звук хороший! Если на максимум слушать, то подхрипывает… а на 90% работы от максимума, звук отличный! По времени работы полностью соответствует описанию!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Для отечественной акустики просто прорыв. Четкий звук без хрипов, не уступает JBL, выдерживает AC/DC на максималках. Колонка огонь, и денег стоит не дорого!
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую на все %!!!
Достоинства:
Комментарий:
Колонка огонь
Достоинства:
Комментарий:
Просто классная колонка
Достоинства:
Комментарий:
Ну 5 баллов. Хоть и в Китае произведено, достойно играет для этой ценовой категории. С первого раза и не поняли как включить, но есть инструкция на абсолютно русском языке. На подарок, просто огонь
Портативная колонка Ural ГР-007 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Портативная колонка Ural ГР-007 черный
Достоинства:
Комментарий:
JBL рядом не стоит
Достоинства:
Комментарий:
цена - качество! не JBL конечно, но довольно не плохой звук за эти деньги. есть с чем сравнивать, jbl Xtreme уже лет 8 во владении. в общем колонкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка по отличной цене.Урал делают вещи
Достоинства:
Комментарий:
поёт) по качеству очень даже не плохо)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук, при столь небольшом размере чувствуется "вес" звука, умеренный бас. Вдвойне приятно что это отечественное изделие. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
Интересная колонка. При включении выдаёт "Поехали". Хорошая подарочная упаковка. Но мне кажется всё таки дороговато.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший звук
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги отлично
Достоинства:
Комментарий:
Для портативной бт-колонки звук норм. 2 штуки легко объединяются в стереопару, подсветку можно выключить и, если колонки связаны, то управление подсветкой синхронизировано - достаточно на одной колонке переключит режим, такой же включится на второй. Но, как у jbl, просто ссинхронизировать околонеограниченное количество колонок, чтоб в большой компании у всех играло одно и то же - нельзя, а жаль.
Достоинства:
Комментарий:
В общем колонка понравилась. Не прям что совсем ВАУ, но за эти деньги пойдет. Звук чистый не хрипит, басы есть но не глубокие. Громкая, в гараже слушал на меньше половины громкости больше не надо. Отпела часов 5 - батарея не села. Кнопка питания тугая. Радио не ловит, но у нас тут в деревне вообще мало какой приемник что нибудь поймает, так что нормально. В целом колонка понравилась, намного лучше чем старая акустика
Достоинства:
Комментарий:
Отличная портативная колонка. Хороший звук. Стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Ожидания оправдались.
Достоинства:
Комментарий:
Приобрели за 7200р. Товаром вполне довольны. Сама колонка довольна лёгкая, имеется удобный ремешок. Особенно понравилось её включение "Поехали". По заряду и подключению проблем не обнаружено. Дизайн очень интересный. Из минусов хочу отметить: мало "низких" звук всё таки не такой качественный как у той же flip 4. Очень при очень не хватает световых индикаторов (заряда, типа подключения). В принципе есть к чему расти и стремится.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Выбрал другого производителя. По качеству звука
Достоинства:
Комментарий:
Супер,звук цена всё гармонично сочетается
Достоинства:
Комментарий:
Заказывали гр-003, привезли гр-001. Забрали, т.к цена уже стала на 2 с лишним тысячи дороже, и ждать скидки некогда, т.к брали в подарок. Собственно, доставка и такое отношение к заказу и снизили оценку товару, а так, судя по предыдущей покупке, колонка хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка за свою цену, хороший звук, качественная сборка. Ещё упаковка классная, для подарка прям отлично подойдёт)
Достоинства:
Комментарий:
Главная+ это цена. Средний качества. Я купил за 3200р. Для такой цены товар отлично. Но если сравнить с sony xb 20 то сильно отступать по качестве звука. Здесь заявили 30вт но звучит также как sony xb20 которого мощность 20вт и качество звука хуже чем у sony но за 4000-5000р можно купить на улице бас слабый но в доме норм. Сильно касяк звук при включении и выключение за это я поставил бы 3 звезда но это можно терпеть вит не так часто включаю
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь два месяца, звук хороший! Если на максимум слушать, то подхрипывает… а на 90% работы от максимума, звук отличный! По времени работы полностью соответствует описанию!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Для отечественной акустики просто прорыв. Четкий звук без хрипов, не уступает JBL, выдерживает AC/DC на максималках. Колонка огонь, и денег стоит не дорого!
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую на все %!!!
Достоинства:
Комментарий:
Колонка огонь
Достоинства:
Комментарий:
Просто классная колонка
Достоинства:
Комментарий:
Ну 5 баллов. Хоть и в Китае произведено, достойно играет для этой ценовой категории. С первого раза и не поняли как включить, но есть инструкция на абсолютно русском языке. На подарок, просто огонь