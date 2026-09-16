Уцененный товар Портативная колонка Ural ГР-007 черный хорошее состояние, 737326
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
60
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%5 440 руб. 7 250 руб.
В наличии
Код товара: 737326
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 440 руб. -25%
7 250 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
FM-радио, влагозащищенный корпус, режим Power Bank
Звук
2.0
Мощность, Вт
60
Мощность сабвуфера, Вт
40
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
Разъем для карт памяти
Да
Емкость аккумулятора
5000
Время работы, ч
11
Габаритные размеры
164x194x374
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, кг.
4.38
Описание товара Уцененный товар Портативная колонка Ural ГР-007 черный хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка, потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, колонка, кабель 2шт, документация
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
FM-радио, влагозащищенный корпус, режим Power Bank
Звук
2.0
Мощность, Вт
60
Мощность сабвуфера, Вт
40
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
Разъем для карт памяти
Да
Емкость аккумулятора
5000
Время работы, ч
11
Габаритные размеры
164x194x374
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка, потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, колонка, кабель 2шт, документация
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Уцененный товар Портативная колонка Ural ГР-007 черный хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 5440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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