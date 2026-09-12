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Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный

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Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный - фото 2
Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный - фото 3
Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный - фото 4
Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный - фото 5
Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный - фото 6
Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный - фото 7
Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный - фото 8
Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
35
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный - фото 1
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный - фото 2
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный - фото 3
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный - фото 4
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный - фото 5
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный - фото 6
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный - фото 7
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный - фото 8
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660712
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
аудиозвонки (спикерфон)
Звук
моно
Мощность, Вт
35
Мощность сабвуфера, Вт
25
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
16
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
USB
да
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
5000
Время работы, ч
6
Габаритные размеры
180 x 70 x 70 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
730

Описание товара Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный

Портативная акустическая система A4TECH представляет собой стильное и функциональное устройство для любителей качественного звучания на ходу. Эта колонка, выполненная в элегантном черном цвете, отличается легкостью и прочным пластиковым корпусом, благодаря чему весит всего 0,51 кг, что значительно упрощает её транспортировку. Система оснащена современным Bluetooth v5.3, который обеспечивает стабильное беспроводное соединение с вашими устройствами и минимальные задержки при передаче звука. Колонка поддерживает воспроизведение аудио через USB, что делает её еще более универсальной. Одним из ключевых достоинств этой модели является мощный встроенный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч. Он обеспечивает до 6 часов непрерывного звучания, что идеально подходит для длительных прогулок или вечеринок на свежем воздухе. Питание осуществляется от аккумулятора с использованием Li-pol элементов, что гарантирует надежность и долговечность устройства. A4TECH впечатляет своим звучанием: моно звук мощностью 35 Вт и сабвуфер на 25 Вт подарят насыщенные басы и чистое звучание, а соотношение сигнал/шум в 80 дБ обеспечит высокое качество прослушивания без искажений. Эта портативная колонка станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность в одном устройстве. Наслаждайтесь музыкой где бы вы ни находились с портативной акустической системой от A4TECH.

Отзывы о товаре Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
аудиозвонки (спикерфон)
Звук
моно
Мощность, Вт
35
Мощность сабвуфера, Вт
25
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
16
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
USB
да
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
5000
Время работы, ч
6
Габаритные размеры
180 x 70 x 70 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустическая система A4TECH представляет собой стильное и функциональное устройство для любителей качественного звучания на ходу. Эта колонка, выполненная в элегантном черном цвете, отличается легкостью и прочным пластиковым корпусом, благодаря чему весит всего 0,51 кг, что значительно упрощает её транспортировку. Система оснащена современным Bluetooth v5.3, который обеспечивает стабильное беспроводное соединение с вашими устройствами и минимальные задержки при передаче звука. Колонка поддерживает воспроизведение аудио через USB, что делает её еще более универсальной. Одним из ключевых достоинств этой модели является мощный встроенный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч. Он обеспечивает до 6 часов непрерывного звучания, что идеально подходит для длительных прогулок или вечеринок на свежем воздухе. Питание осуществляется от аккумулятора с использованием Li-pol элементов, что гарантирует надежность и долговечность устройства. A4TECH впечатляет своим звучанием: моно звук мощностью 35 Вт и сабвуфер на 25 Вт подарят насыщенные басы и чистое звучание, а соотношение сигнал/шум в 80 дБ обеспечит высокое качество прослушивания без искажений. Эта портативная колонка станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность в одном устройстве. Наслаждайтесь музыкой где бы вы ни находились с портативной акустической системой от A4TECH.
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Доставка
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