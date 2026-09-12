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Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock синий

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Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock синий - фото 1
Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock синий - фото 2
Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock синий - фото 3
Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock синий - фото 4
Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock синий - фото 5
Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock синий - фото 6
Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock синий - фото 7
Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock синий - фото 8
Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock синий - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
6
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock синий - фото 1
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock синий - фото 2
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock синий - фото 3
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock синий - фото 4
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock синий - фото 5
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock синий - фото 6
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock синий - фото 7
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock синий - фото 8
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock синий - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660710
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Время работы, ч
6
Габаритные размеры
87 x 135 x 46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
385

Описание товара Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock синий

Портативная колонка Bloody S5 Lock представлена в розовом защищенном от брызг и дождя корпусе с нескользящими резиновыми накладками. Устройство размером со смартфон выдает мощность 5.5 Вт. Такой громкости хватает для создания фоновой музыки на расстоянии до 5 м. С помощью карабина вы можете крепить колонку к рюкзаку или части одежды во время прогулки или бега.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock синий




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Время работы, ч
6
Габаритные размеры
87 x 135 x 46
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка Bloody S5 Lock представлена в розовом защищенном от брызг и дождя корпусе с нескользящими резиновыми накладками. Устройство размером со смартфон выдает мощность 5.5 Вт. Такой громкости хватает для создания фоновой музыки на расстоянии до 5 м. С помощью карабина вы можете крепить колонку к рюкзаку или части одежды во время прогулки или бега.


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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