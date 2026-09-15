Top.Mail.Ru
Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный - фото 1
Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный - фото 2
Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный - фото 3
Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный - фото 4
Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный - фото 5
Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный - фото 6
Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный - фото 7
Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный - фото 8
Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
  • Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный - фото 1
  • Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный - фото 2
  • Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный - фото 3
  • Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный - фото 4
  • Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный - фото 5
  • Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный - фото 6
  • Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный - фото 7
  • Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный - фото 8
  • Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 660423
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный
1 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Чехлы для телефонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х2
Вес, г.
80

Описание товара Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный

Прозрачный чехол на заднюю крышку, устойчив к пожелтению, защита корпуса смартфона от ударов и царапин

Отзывы о товаре Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Чехлы для телефонов
Страна производитель
Китай
Описание
Прозрачный чехол на заднюю крышку, устойчив к пожелтению, защита корпуса смартфона от ударов и царапин
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...