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Стекло защитное Red Line Honor X5 (2023) черный (на подложке) УТ000034221 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стекло защитное Red Line Honor X5 (2023) черный (на подложке) УТ000034221

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Стекло защитное Red Line Honor X5 (2023) черный (на подложке) УТ000034221
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659390
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Honor X5 (2023)
Толщина
0.33 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х1
Вес, г.
100

Описание товара Стекло защитное Red Line Honor X5 (2023) черный (на подложке) УТ000034221

Защитное стекло защищающее экран от царапин, потертостей, ударов при падении, а также от грязи и отпечатков пальцев. Толщина стекла всего в 0.33 мм, сделает его почти незаметным, но при этом сохраняться полная чувствительность и цветопередача дисплея.

Отзывы о товаре Стекло защитное Red Line Honor X5 (2023) черный (на подложке) УТ000034221




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Honor X5 (2023)
Толщина
0.33 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитное стекло защищающее экран от царапин, потертостей, ударов при падении, а также от грязи и отпечатков пальцев. Толщина стекла всего в 0.33 мм, сделает его почти незаметным, но при этом сохраняться полная чувствительность и цветопередача дисплея.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло защитное Red Line Honor X5 (2023) черный (на подложке) УТ000034221 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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