White Zombie Astro-Creep: 2000 (0600753381526) виниловая пластинка
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Описание товара White Zombie Astro-Creep: 2000 (0600753381526) виниловая пластинка
«Astro-Creep: 2000 - Songs of Love, Destruction and Other Synthetic Delusions of the Electric Head» или просто «Astro-Creep: 2000» — четвёртый и последний студийный альбом американской метал-группыWhite Zombie. Альбом был выпущен 11 апреля 1995 года лейблом Geffen Records. Он стал самым коммерчески успешным у группы, заняв 6-е место в чарте Billboard 200. Это единственный альбом, в записи которого принимал участие барабанщик Джон Темпеста, известный по работе с группами Exodus и Testament. White Zombie — американская метал-группа, основанная в Нью-Йорке, в 1985 году. В начале группа играла нойз-рок, но более известна в жанре индастриал-грув-метал с лирикой, основанной на фильмах ужасов. Группа официально распалась в 1998 году, почти сразу после выпуска вокалистом Робом Зомби сольного альбома «Hellbilly Deluxe». В 2000 году White Zombie были включены в VH1 «100 Greatest Artists of Hard Rock», под номером 56. В феврале 2011 года Роб Зомби в интервью для RockAAA сказал, что White Zombie никогда не воссоединятся.
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