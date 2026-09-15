OST - The Bodyguard (Various Artists) (coloured) (0194399738610) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Bodyguard
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 629772
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Arista Records
Barcode
[[0194399738610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Bodyguard
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
I Will Always Love You, I Have Nothing, I'm Every Woman, Run To You, Queen Of The Night, Jesus Loves Me, Even If My Heart Would Break, Someday (I'm Coming Back), It's Gonna Be A Lovely Day, (What's So Funny 'Bout) Peace, Love And Understanding, Theme From The Bodyguard, Trust In Me.
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - The Bodyguard (Various Artists) (coloured) (0194399738610) виниловая пластинка
По всему миру было продано более 45 миллионов копий, The Bodyguard является самым продаваемым альбомом саундтреков всех времен, самым продаваемым альбомом женщины в истории музыки и самым продаваемым альбомом десятилетия. В Соединенных Штатах альбом предоставил Хьюстон честь проводить большую часть недель на первом месте в Billboard 200. Она удерживала этот рекорд в течение 19 лет, пока его не превзошел альбом Адель 21 (2011).
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Arista Records
Barcode
[[0194399738610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Bodyguard
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
I Will Always Love You, I Have Nothing, I'm Every Woman, Run To You, Queen Of The Night, Jesus Loves Me, Even If My Heart Would Break, Someday (I'm Coming Back), It's Gonna Be A Lovely Day, (What's So Funny 'Bout) Peace, Love And Understanding, Theme From The Bodyguard, Trust In Me.
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
По всему миру было продано более 45 миллионов копий, The Bodyguard является самым продаваемым альбомом саундтреков всех времен, самым продаваемым альбомом женщины в истории музыки и самым продаваемым альбомом десятилетия. В Соединенных Штатах альбом предоставил Хьюстон честь проводить большую часть недель на первом месте в Billboard 200. Она удерживала этот рекорд в течение 19 лет, пока его не превзошел альбом Адель 21 (2011).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Купить OST - The Bodyguard (Various Artists) (coloured) (0194399738610) виниловая пластинка - по цене 3210 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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