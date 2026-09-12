Weather Report - Mr. Gone (coloured) (8719262030909) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Weather Report - Mr. Gone (coloured) (8719262030909) виниловая пластинка
Mr. Gone - переиздание восьмого студийного альбома группы Weather Report, выпущенного в 1978 году. Он занял первое место в чарте Billboard Jazz Albums. В записи приняли участие барабанщики Энтони Уильямс (Miles Davis Quintet), Питер Эрскин (Bill Reichenbach Quartet), Стив Гэдд. Лимитированное пронумерованное издание представлено на 180-граммовом виниле цвета золото-черного мрамора. Коллектив Weather Report был основан Джо Зовинулом и Вайном Шортером, музыканты подружились еще в 1959 году, но Weather Report появился только в 1970. За эти годы почти все альбомы группы попали в Top 5 чарта лучших джазовых альбомов журнала Billboard, включая два диска (Heavy Weather и Mr. Gone), возглавивших этот хит-парад.
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