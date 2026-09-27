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Steve Hackett - Wild Orchids (0196588370618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steve Hackett - Wild Orchids (0196588370618) виниловая пластинка

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Steve Hackett - Wild Orchids (0196588370618) виниловая пластинка - фото 1
Steve Hackett - Wild Orchids (0196588370618) виниловая пластинка - фото 2
Steve Hackett - Wild Orchids (0196588370618) виниловая пластинка - фото 3
Steve Hackett - Wild Orchids (0196588370618) виниловая пластинка - фото 4
Steve Hackett - Wild Orchids (0196588370618) виниловая пластинка - фото 5
Steve Hackett - Wild Orchids (0196588370618) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
Wild Orchids
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steve Hackett - Wild Orchids (0196588370618) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve Hackett - Wild Orchids (0196588370618) виниловая пластинка - фото 2
  • Steve Hackett - Wild Orchids (0196588370618) виниловая пластинка - фото 3
  • Steve Hackett - Wild Orchids (0196588370618) виниловая пластинка - фото 4
  • Steve Hackett - Wild Orchids (0196588370618) виниловая пластинка - фото 5
  • Steve Hackett - Wild Orchids (0196588370618) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658903
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Steve Hackett - Wild Orchids (0196588370618) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588370618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
Wild Orchids
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Transylvanian Express Waters of the Wild Set Your Compass Down Street A Girl Called Linda Blue Child To A Close Ego And Id Man In The Long Black Coat Cedars Of Lebanon Wolfwork Why :47, She Moves In Memories The Fundamentals Of Brainwashing Howl A Dark Night In Toytown Until The Last Butterfly
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Steve Hackett - Wild Orchids (0196588370618) виниловая пластинка

На этом альбоме, первоначально выпущенном в 2006 году, к Стиву присоединились такие знаменитости, как Роджер Кинг, Джон Хэкетт, Роб Таунсенд, Гэри ОТул, а также оркестр Underworld Orchestra, которые добавили к звучанию великолепные струнные и духовые партии. В альбом вошли кавер Стива на песню Боба Дилана «Man In The Long Black Coat», а также «Reconditioned Nightmare», перезапись трека «Air Conditioned Nightmare» из его альбома «Cured» 1981 года.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Steve Hackett - Wild Orchids (0196588370618) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588370618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
Wild Orchids
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Transylvanian Express Waters of the Wild Set Your Compass Down Street A Girl Called Linda Blue Child To A Close Ego And Id Man In The Long Black Coat Cedars Of Lebanon Wolfwork Why :47, She Moves In Memories The Fundamentals Of Brainwashing Howl A Dark Night In Toytown Until The Last Butterfly
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Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
На этом альбоме, первоначально выпущенном в 2006 году, к Стиву присоединились такие знаменитости, как Роджер Кинг, Джон Хэкетт, Роб Таунсенд, Гэри ОТул, а также оркестр Underworld Orchestra, которые добавили к звучанию великолепные струнные и духовые партии. В альбом вошли кавер Стива на песню Боба Дилана «Man In The Long Black Coat», а также «Reconditioned Nightmare», перезапись трека «Air Conditioned Nightmare» из его альбома «Cured» 1981 года.


Теги товара: Progressive Rock
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Доставка
Отзывы


Steve Hackett - Wild Orchids (0196588370618) виниловая пластинка - стоимость товара 5250 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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