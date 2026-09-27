Steve Hackett - Wild Orchids (0196588370618) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
Wild Orchids
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб.
В наличии
Код товара: 658903
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5 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588370618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
Wild Orchids
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Transylvanian Express Waters of the Wild Set Your Compass Down Street A Girl Called Linda Blue Child To A Close Ego And Id Man In The Long Black Coat Cedars Of Lebanon Wolfwork Why :47, She Moves In Memories The Fundamentals Of Brainwashing Howl A Dark Night In Toytown Until The Last Butterfly
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300
Описание товара Steve Hackett - Wild Orchids (0196588370618) виниловая пластинка
На этом альбоме, первоначально выпущенном в 2006 году, к Стиву присоединились такие знаменитости, как Роджер Кинг, Джон Хэкетт, Роб Таунсенд, Гэри ОТул, а также оркестр Underworld Orchestra, которые добавили к звучанию великолепные струнные и духовые партии. В альбом вошли кавер Стива на песню Боба Дилана «Man In The Long Black Coat», а также «Reconditioned Nightmare», перезапись трека «Air Conditioned Nightmare» из его альбома «Cured» 1981 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588370618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
Wild Orchids
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Transylvanian Express Waters of the Wild Set Your Compass Down Street A Girl Called Linda Blue Child To A Close Ego And Id Man In The Long Black Coat Cedars Of Lebanon Wolfwork Why :47, She Moves In Memories The Fundamentals Of Brainwashing Howl A Dark Night In Toytown Until The Last Butterfly
Развернуть
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
На этом альбоме, первоначально выпущенном в 2006 году, к Стиву присоединились такие знаменитости, как Роджер Кинг, Джон Хэкетт, Роб Таунсенд, Гэри ОТул, а также оркестр Underworld Orchestra, которые добавили к звучанию великолепные струнные и духовые партии. В альбом вошли кавер Стива на песню Боба Дилана «Man In The Long Black Coat», а также «Reconditioned Nightmare», перезапись трека «Air Conditioned Nightmare» из его альбома «Cured» 1981 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Steve Hackett - Wild Orchids (0196588370618) виниловая пластинка - стоимость товара 5250 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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