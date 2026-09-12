Louis Armstrong - Collected (0600753814345) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Louis Armstrong - Collected (0600753814345) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: West End Blues, Ain't Misbehavin', Body And Soul, I Got Rhythm, I'm In The Mood For Love, La Cucaracha, Jeepers Creepers, When The Saints Go Marching In, Perdido Street Blues, La Vie En Rose, It Takes Two To Tango, High Society Calypso, Top Hat, White Tie, And Tails, When You're Smiling (The Whole World Smiles With You), A Kiss To Build A Dream On, Blueberry Hill, Hello, Dolly!, Faith, Mame, The Circle Of Your Arms, What A Wonderful World, The Bare Necessities, The Life Of The Party, Canal Street Blues, Weather Bird, Just A Gigolo, On A Cocoanut Island, You Can't Lose A Broken Heart, Dream A Little Dream Of Me, Gone Fishin', Big Butter And Eggman, Summertime, Makin' Whoopee, Onkel Satchmo's Lullaby, The Five Pennies Saints
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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