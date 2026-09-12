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Louis Armstrong - Collected (0600753814345) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Louis Armstrong - Collected (0600753814345) виниловая пластинка

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Louis Armstrong - Collected (0600753814345) виниловая пластинка - фото 1
Louis Armstrong - Collected (0600753814345) виниловая пластинка - фото 2
Louis Armstrong - Collected (0600753814345) виниловая пластинка - фото 3
Louis Armstrong - Collected (0600753814345) виниловая пластинка - фото 4
Louis Armstrong - Collected (0600753814345) виниловая пластинка - фото 5
Louis Armstrong - Collected (0600753814345) виниловая пластинка - фото 6
Louis Armstrong - Collected (0600753814345) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Louis Armstrong - Collected (0600753814345) виниловая пластинка - фото 1
  • Louis Armstrong - Collected (0600753814345) виниловая пластинка - фото 2
  • Louis Armstrong - Collected (0600753814345) виниловая пластинка - фото 3
  • Louis Armstrong - Collected (0600753814345) виниловая пластинка - фото 4
  • Louis Armstrong - Collected (0600753814345) виниловая пластинка - фото 5
  • Louis Armstrong - Collected (0600753814345) виниловая пластинка - фото 6
  • Louis Armstrong - Collected (0600753814345) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658653
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753814345]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Jazz
Трек-лист
West End Blues, Ain't Misbehavin', Body And Soul, I Got Rhythm, I'm In The Mood For Love, La Cucaracha, Jeepers Creepers, When The Saints Go Marching In, Perdido Street Blues, La Vie En Rose, It Takes Two To Tango, High Society Calypso, Top Hat, White Tie, And Tails, When You're Smiling (The Whole World Smiles With You), A Kiss To Build A Dream On, Blueberry Hill, Hello, Dolly!, Faith, Mame, The Circle Of Your Arms, What A Wonderful World, The Bare Necessities, The Life Of The Party, Canal Stree
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Louis Armstrong - Collected (0600753814345) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: West End Blues, Ain't Misbehavin', Body And Soul, I Got Rhythm, I'm In The Mood For Love, La Cucaracha, Jeepers Creepers, When The Saints Go Marching In, Perdido Street Blues, La Vie En Rose, It Takes Two To Tango, High Society Calypso, Top Hat, White Tie, And Tails, When You're Smiling (The Whole World Smiles With You), A Kiss To Build A Dream On, Blueberry Hill, Hello, Dolly!, Faith, Mame, The Circle Of Your Arms, What A Wonderful World, The Bare Necessities, The Life Of The Party, Canal Street Blues, Weather Bird, Just A Gigolo, On A Cocoanut Island, You Can't Lose A Broken Heart, Dream A Little Dream Of Me, Gone Fishin', Big Butter And Eggman, Summertime, Makin' Whoopee, Onkel Satchmo's Lullaby, The Five Pennies Saints

Отзывы о товаре Louis Armstrong - Collected (0600753814345) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753814345]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Jazz
Трек-лист
West End Blues, Ain't Misbehavin', Body And Soul, I Got Rhythm, I'm In The Mood For Love, La Cucaracha, Jeepers Creepers, When The Saints Go Marching In, Perdido Street Blues, La Vie En Rose, It Takes Two To Tango, High Society Calypso, Top Hat, White Tie, And Tails, When You're Smiling (The Whole World Smiles With You), A Kiss To Build A Dream On, Blueberry Hill, Hello, Dolly!, Faith, Mame, The Circle Of Your Arms, What A Wonderful World, The Bare Necessities, The Life Of The Party, Canal Stree
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: West End Blues, Ain't Misbehavin', Body And Soul, I Got Rhythm, I'm In The Mood For Love, La Cucaracha, Jeepers Creepers, When The Saints Go Marching In, Perdido Street Blues, La Vie En Rose, It Takes Two To Tango, High Society Calypso, Top Hat, White Tie, And Tails, When You're Smiling (The Whole World Smiles With You), A Kiss To Build A Dream On, Blueberry Hill, Hello, Dolly!, Faith, Mame, The Circle Of Your Arms, What A Wonderful World, The Bare Necessities, The Life Of The Party, Canal Street Blues, Weather Bird, Just A Gigolo, On A Cocoanut Island, You Can't Lose A Broken Heart, Dream A Little Dream Of Me, Gone Fishin', Big Butter And Eggman, Summertime, Makin' Whoopee, Onkel Satchmo's Lullaby, The Five Pennies Saints
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Отзывы


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