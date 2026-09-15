Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Переходник Baseus Ingenuity Black (ZJJQ000101)
Небольшой адаптер USB-A (USB 3.1) to USB-C от Baseus совместим с широким спектром устройств и позволяет передавать файлы со скоростью до 10 Гбит / с. Он также позволяет быстро заряжать PD (с помощью соответствующего кабеля, который необходимо приобрести и отдельно). Устройство чрезвычайно прочное, но компактное - вы всегда можете иметь его под рукой. Адаптер Ingenuity совместим с большинством популярных устройств. Например, разъем USB-A идеально сочетается с компьютерами, настенными и автомобильными зарядными устройствами, USB-концентраторами и банками питания. Порт USB-C позволяет подключать и кабель быстрой зарядки, и корпус жесткого диска, среди прочего.
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