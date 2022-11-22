Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-S 4порт. черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-S 4порт. черный
USB-разветвитель Buro BU-HUB4-U3.0-S – это хороший способ увеличить количество свободных портов вашего компьютера или ноутбука. При подключении представленная модель не требует установки программного обеспечения: компьютерная техника безошибочно распознает ее в качестве хаба. Подключаясь в порт USB компьютера при помощи 15-сантиметрового кабеля, устройство взамен предлагает четыре интерфейса USB 3.0 со скоростью передачи данных, достигающей 5 Гбит/сек. Через них можно подключить к компьютеру различную периферию. Облаченный в компактный черный корпус USB-разветвитель Buro BU-HUB4-U3.0-S предусматривает LED-подсветку, которая включается во время чтения и записи.
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Достоинства:
Работает как надо, качественные устройство.
Недостатки:
мной не выявленов нем каких-то недочетов
Комментарий:
Разветвитель покупали для детской комнаты, у нас у сына и дочери свои компьютеры, но постоянная нехватка слотов для работы. Теперь она решена, можно до четырех устройств подключить через юсби.
Достоинства:
Отличный разветвитель. Сделан качественно, все носители и приборы считывает без проблем. Колонки работают, фотографии с флешек скидываются. В общем все устраивает.
Достоинства:
Удобство, прочность
Комментарий:
Купила для работы, т.к. на моем системном ПК не работает несколько выходов. Этот разветвитель отлично справляется со своей задачей и полностью избавляет меня от проблемы с отсутствием свободных выходов. Устройства обнаруживает сразу с момента подключения.
Отзывы о товаре Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-S 4порт. черный
Достоинства:
Работает как надо, качественные устройство.
Недостатки:
мной не выявленов нем каких-то недочетов
Комментарий:
Разветвитель покупали для детской комнаты, у нас у сына и дочери свои компьютеры, но постоянная нехватка слотов для работы. Теперь она решена, можно до четырех устройств подключить через юсби.
Достоинства:
Отличный разветвитель. Сделан качественно, все носители и приборы считывает без проблем. Колонки работают, фотографии с флешек скидываются. В общем все устраивает.
Достоинства:
Удобство, прочность
Комментарий:
Купила для работы, т.к. на моем системном ПК не работает несколько выходов. Этот разветвитель отлично справляется со своей задачей и полностью избавляет меня от проблемы с отсутствием свободных выходов. Устройства обнаруживает сразу с момента подключения.