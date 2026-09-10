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Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-DS 4порт. серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-DS 4порт. серебристый

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Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-DS 4порт. серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
610 руб.  1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325249
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB Type-C
Количество портов USB
4
Особенности
длина шнура 20 см
Питание
через USB
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
127

Описание товара Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-DS 4порт. серебристый

Разветвитель пригодится как в квартире, так и на работе. С ним может справиться абсолютно каждый. Так как он прост в использовании. Он отлично справится со своей основной задачей — разделить сигнал между устройств. Качество передаваемого сигнала остаётся на достаточно высоком уровне.

Отзывы о товаре Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-DS 4порт. серебристый




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB Type-C
Количество портов USB
4
Особенности
длина шнура 20 см
Питание
через USB
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Описание
Разветвитель пригодится как в квартире, так и на работе. С ним может справиться абсолютно каждый. Так как он прост в использовании. Он отлично справится со своей основной задачей — разделить сигнал между устройств. Качество передаваемого сигнала остаётся на достаточно высоком уровне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-DS 4порт. серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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