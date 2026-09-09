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Адаптер Ningbo DVI-D (f) miniDisplayPort (m) 0.245м белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер Ningbo DVI-D (f) miniDisplayPort (m) 0.245м белый

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Адаптер Ningbo DVI-D (f) miniDisplayPort (m) 0.245м белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323511
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Характеристики

Бренд
Ningbo
Тип товара
Адаптер
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х3х1
Вес, г.
46

Описание товара Адаптер Ningbo DVI-D (f) miniDisplayPort (m) 0.245м белый

Если телевизор, монитор или другое устройство отображения информации не имеет DVI входа — переходник позволяет подсоединить DVI кабель к mini DisplayPort устройства для передачи видеосигнала высокой четкости.

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Характеристики
Бренд
Ningbo
Тип товара
Адаптер
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Если телевизор, монитор или другое устройство отображения информации не имеет DVI входа — переходник позволяет подсоединить DVI кабель к mini DisplayPort устройства для передачи видеосигнала высокой четкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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