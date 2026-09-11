Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air White
Мышь A4TECH – идеальный выбор для пользователей, которые ценят комфорт и производительность. Ее изысканный белый цвет прекрасно дополнит любой рабочий стол, добавляя элемент элегантности в ваш сетап. С легким весом всего 73 г, эта мышь обеспечивает максимальное удобство при длительном использовании, снижая усталость руки. Более того, A4TECH оборудована встроенным аккумулятором, что исключает необходимость постоянной замены батареек, делая ваше взаимодействие еще более удобным и долговечным. Мышь поддерживает беспроводное подключение через радиоканал и обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до 15 м, что позволяет свободно перемещаться по комнате без потери сигнала. Что касается производительности, тип сенсора – оптический, а разрешение сенсора достигает 2000 dpi. Это гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что особенно важно для работы с графикой или игр. A4TECH подходит для широкого спектра задач на ПК, будь то офисная работа, серфинг в интернете или мультимедийные развлечения. Эта беспроводная мышь сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, отвечая всем современным требованиям пользователей.
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Теги товара: Для левшей, Белые
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Теги товара: Для левшей, Белые
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