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Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air White

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Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air White - фото 12
Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air White - фото 13
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Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air White - фото 16
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
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  • Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air White - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air White - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air White - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air White - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air White - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air White - фото 12
  • Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air White - фото 13
  • Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air White - фото 14
  • Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air White - фото 15
  • Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air White - фото 16
  • Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air White - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654249
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
64 x 109 x 36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
170

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air White

Мышь A4TECH – идеальный выбор для пользователей, которые ценят комфорт и производительность. Ее изысканный белый цвет прекрасно дополнит любой рабочий стол, добавляя элемент элегантности в ваш сетап. С легким весом всего 73 г, эта мышь обеспечивает максимальное удобство при длительном использовании, снижая усталость руки. Более того, A4TECH оборудована встроенным аккумулятором, что исключает необходимость постоянной замены батареек, делая ваше взаимодействие еще более удобным и долговечным. Мышь поддерживает беспроводное подключение через радиоканал и обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до 15 м, что позволяет свободно перемещаться по комнате без потери сигнала. Что касается производительности, тип сенсора – оптический, а разрешение сенсора достигает 2000 dpi. Это гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что особенно важно для работы с графикой или игр. A4TECH подходит для широкого спектра задач на ПК, будь то офисная работа, серфинг в интернете или мультимедийные развлечения. Эта беспроводная мышь сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, отвечая всем современным требованиям пользователей.



Теги товара: Для левшей, Белые

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG16CS Air White




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
64 x 109 x 36
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH – идеальный выбор для пользователей, которые ценят комфорт и производительность. Ее изысканный белый цвет прекрасно дополнит любой рабочий стол, добавляя элемент элегантности в ваш сетап. С легким весом всего 73 г, эта мышь обеспечивает максимальное удобство при длительном использовании, снижая усталость руки. Более того, A4TECH оборудована встроенным аккумулятором, что исключает необходимость постоянной замены батареек, делая ваше взаимодействие еще более удобным и долговечным. Мышь поддерживает беспроводное подключение через радиоканал и обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до 15 м, что позволяет свободно перемещаться по комнате без потери сигнала. Что касается производительности, тип сенсора – оптический, а разрешение сенсора достигает 2000 dpi. Это гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что особенно важно для работы с графикой или игр. A4TECH подходит для широкого спектра задач на ПК, будь то офисная работа, серфинг в интернете или мультимедийные развлечения. Эта беспроводная мышь сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, отвечая всем современным требованиям пользователей.


Теги товара: Для левшей, Белые
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Отзывы


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