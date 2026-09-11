Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех
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Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех
Алюминиевый фрезерованный уровень Сибртех УСМ-0,5-400 34113 длиной 400 мм, магнитный, с 3 глазками, поможет найти отклонения от горизонтальной и вертикальной плоскостей и угла 45 градусов. Инструмент незаменим при осуществлении строительных и ремонтных работ, т.к. обеспечивает высокую точность работы.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).
Преимущества
- Алюминиевый профиль — инструмент отличается прочностью и малым весом 293 г.
- Надежность — контроль установки глазков уровня осуществлен электроникой.
- Высокая точность — рабочая поверхность инструмента фрезерована, погрешность не превышает 0,5 мм/м.
- Удобство работы — уровень имеет измерительную шкалу на корпусе.
- Встроенные магниты — прибор можно зафиксировать на металлических поверхностях и освободить руки.
- Защита от попадания мусора — с обеих сторон на корпусе имеются заглушки.
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Алюминиевый фрезерованный уровень Сибртех УСМ-0,5-400 34113 длиной 400 мм, магнитный, с 3 глазками, поможет найти отклонения от горизонтальной и вертикальной плоскостей и угла 45 градусов. Инструмент незаменим при осуществлении строительных и ремонтных работ, т.к. обеспечивает высокую точность работы.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).
Преимущества
- Алюминиевый профиль — инструмент отличается прочностью и малым весом 293 г.
- Надежность — контроль установки глазков уровня осуществлен электроникой.
- Высокая точность — рабочая поверхность инструмента фрезерована, погрешность не превышает 0,5 мм/м.
- Удобство работы — уровень имеет измерительную шкалу на корпусе.
- Встроенные магниты — прибор можно зафиксировать на металлических поверхностях и освободить руки.
- Защита от попадания мусора — с обеих сторон на корпусе имеются заглушки.
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