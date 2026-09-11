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Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех

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Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех - фото 1
Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех - фото 2
Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех - фото 3
Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех - фото 4
Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех - фото 5
Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех - фото 6
Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех - фото 7
Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех - фото 1
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех - фото 2
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех - фото 3
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех - фото 4
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех - фото 5
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех - фото 6
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех - фото 7
  • Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652801
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х6х3
Вес, г.
340

Описание товара Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех

Алюминиевый фрезерованный уровень Сибртех УСМ-0,5-400 34113 длиной 400 мм, магнитный, с 3 глазками, поможет найти отклонения от горизонтальной и вертикальной плоскостей и угла 45 градусов. Инструмент незаменим при осуществлении строительных и ремонтных работ, т.к. обеспечивает высокую точность работы.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).

Преимущества

  • Алюминиевый профиль — инструмент отличается прочностью и малым весом 293 г.
  • Надежность — контроль установки глазков уровня осуществлен электроникой.
  • Высокая точность — рабочая поверхность инструмента фрезерована, погрешность не превышает 0,5 мм/м.
  • Удобство работы — уровень имеет измерительную шкалу на корпусе.
  • Встроенные магниты — прибор можно зафиксировать на металлических поверхностях и освободить руки.
  • Защита от попадания мусора — с обеих сторон на корпусе имеются заглушки.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алюминиевый фрезерованный уровень Сибртех УСМ-0,5-400 34113 длиной 400 мм, магнитный, с 3 глазками, поможет найти отклонения от горизонтальной и вертикальной плоскостей и угла 45 градусов. Инструмент незаменим при осуществлении строительных и ремонтных работ, т.к. обеспечивает высокую точность работы.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).

Преимущества

  • Алюминиевый профиль — инструмент отличается прочностью и малым весом 293 г.
  • Надежность — контроль установки глазков уровня осуществлен электроникой.
  • Высокая точность — рабочая поверхность инструмента фрезерована, погрешность не превышает 0,5 мм/м.
  • Удобство работы — уровень имеет измерительную шкалу на корпусе.
  • Встроенные магниты — прибор можно зафиксировать на металлических поверхностях и освободить руки.
  • Защита от попадания мусора — с обеих сторон на корпусе имеются заглушки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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