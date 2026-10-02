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МФУ Sindoh N511 А3, МОНОХРОМ принтер/копир/сканер/факс (опция),28 стр/мин+ обязателен выбор опции N500PB2 или OT112,Тонер не входит в комплект купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ Sindoh N511 А3, МОНОХРОМ принтер/копир/сканер/факс (опция),28 стр/мин+ обязателен выбор опции N500PB2 или OT112,Тонер не входит в комплект

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МФУ Sindoh N511 А3, МОНОХРОМ принтер/копир/сканер/факс (опция),28 стр/мин+ обязателен выбор опции N500PB2 или OT112,Тонер не входит в комплект - фото 1
МФУ Sindoh N511 А3, МОНОХРОМ принтер/копир/сканер/факс (опция),28 стр/мин+ обязателен выбор опции N500PB2 или OT112,Тонер не входит в комплект - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
28
  • МФУ Sindoh N511 А3, МОНОХРОМ принтер/копир/сканер/факс (опция),28 стр/мин+ обязателен выбор опции N500PB2 или OT112,Тонер не входит в комплект - фото 1
  • МФУ Sindoh N511 А3, МОНОХРОМ принтер/копир/сканер/факс (опция),28 стр/мин+ обязателен выбор опции N500PB2 или OT112,Тонер не входит в комплект - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
183 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647999
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Характеристики

Бренд
Sindoh
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
ЖК-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
28
Скорость цветной печати, стр/мин
28
Габариты ШхГхВ, мм
585x660x862
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х76х65
Вес, кг.
69

Описание товара МФУ Sindoh N511 А3, МОНОХРОМ принтер/копир/сканер/факс (опция),28 стр/мин+ обязателен выбор опции N500PB2 или OT112,Тонер не входит в комплект

Sindoh N511 — многофункциональный аппарат, печатающий и копирующий документы в монохромном режиме со скоростью 28 стр/мин формата А4 и поддерживает работу с материалами формата А3. Имеет лотки для подачи и приема бумаги, которые оптимизируют и ускоряют процесс. Модель осуществляет полноцветное сканирование различных материалов до 45 стр/мин при разрешении 300 dpi. Возможно опциональное подключение модуля факса для отправки сообщений по телефонной сети. Подходит для использования в сферах медицины, торговли, образования и финансов.



Теги товара: черно-белые, сетевые

Отзывы о товаре МФУ Sindoh N511 А3, МОНОХРОМ принтер/копир/сканер/факс (опция),28 стр/мин+ обязателен выбор опции N500PB2 или OT112,Тонер не входит в комплект




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Характеристики
Бренд
Sindoh
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
ЖК-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
28
Скорость цветной печати, стр/мин
28
Габариты ШхГхВ, мм
585x660x862
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Sindoh N511 — многофункциональный аппарат, печатающий и копирующий документы в монохромном режиме со скоростью 28 стр/мин формата А4 и поддерживает работу с материалами формата А3. Имеет лотки для подачи и приема бумаги, которые оптимизируют и ускоряют процесс. Модель осуществляет полноцветное сканирование различных материалов до 45 стр/мин при разрешении 300 dpi. Возможно опциональное подключение модуля факса для отправки сообщений по телефонной сети. Подходит для использования в сферах медицины, торговли, образования и финансов.


Теги товара: черно-белые, сетевые
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Отзывы


МФУ Sindoh N511 А3, МОНОХРОМ принтер/копир/сканер/факс (опция),28 стр/мин+ обязателен выбор опции N500PB2 или OT112,Тонер не входит в комплект - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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