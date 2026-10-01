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МФУ Kyocera TASKalfa 4054ci (SRA3,40ppm,1200dpi,DU,Сеть,4096Mb+32GB SSD, без крышки и старта) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ Kyocera TASKalfa 4054ci (SRA3,40ppm,1200dpi,DU,Сеть,4096Mb+32GB SSD, без крышки и старта)

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МФУ Kyocera TASKalfa 4054ci (SRA3,40ppm,1200dpi,DU,Сеть,4096Mb+32GB SSD, без крышки и старта)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
193 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632088
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерные
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Скорость цветной печати, стр/мин
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
95

Описание товара МФУ Kyocera TASKalfa 4054ci (SRA3,40ppm,1200dpi,DU,Сеть,4096Mb+32GB SSD, без крышки и старта)

TASKalfa 4054ci – это идеальное решение для комплексного управления офисной информацией. Благодаря технологиям искусственного интеллекта, улучшенным параметрам безопасности, высокому качеству печати, гибкой системе подачи бумаги и опциям финишной обработки это устройство станет вашим идеальным партнером в работе.



Теги товара: цветные

Отзывы о товаре МФУ Kyocera TASKalfa 4054ci (SRA3,40ppm,1200dpi,DU,Сеть,4096Mb+32GB SSD, без крышки и старта)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерные
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Скорость цветной печати, стр/мин
40
Страна производитель
Китай
Описание
TASKalfa 4054ci – это идеальное решение для комплексного управления офисной информацией. Благодаря технологиям искусственного интеллекта, улучшенным параметрам безопасности, высокому качеству печати, гибкой системе подачи бумаги и опциям финишной обработки это устройство станет вашим идеальным партнером в работе.


Теги товара: цветные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ Kyocera TASKalfa 4054ci (SRA3,40ppm,1200dpi,DU,Сеть,4096Mb+32GB SSD, без крышки и старта) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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