Описание товара Mingus; Hampton; Richmond - Mingus Three (0603497841059) виниловая пластинка

Новое расширенное переиздание альбома Mingus Three 1957 года, згаменитого американский джазовый музыканта Чарльза Мингуса.. В этом году Rhino / Parlophone открывает Месяц Признательности Джазу (Jazz Appreciation Month) с одной из самых влиятельных фигур в американской музыке 20-го века, Чарльзом Мингусом, которому 22 апреля исполнилось бы 100 лет. В этом году наследие Мингуса будет в центре внимания с выпуском делюксового издания его альбома Mingus Three, как раз к столетнему юбилею виртуозного бас-гитариста, опытного пианиста, руководителя оркестра и композитора. Rhino/Parlophone приветствуют Мингуса обновленной версией записи 1957 года его трио с пианистом Хэмптоном Хоузом и барабанщиком Дэнни Ричмондом. К семи оригинальным трекам были добавлены восемь ранее не издававшихся сессионных записей, недавно случайно обнаруженные в хранилищах лондонского отжеления Parlophone. Бонус-треки включают разные дубли для всех альбомных треков, кроме одного (Laura), а также два блюзовых оригинала. MINGUS THREE: DELUXE EDITION поступит в продажу 22 апреля, в день рождения Мингуса, в виде 180-граммового двойного LP и двойного компакт-диска. Музыка поставляется в копии оригинальной обложки пластинки, выпущенной Jubilee Records, и в буклете с фотографиями той эпохи. В набор также вошли новые аннотации, написанные джазовым аранжировщиком и пианистом Сай Джонсоном, который сотрудничал с Мингусом в 1970-х годах и помогал аранжировать его альбом 1972 года Let My Children Hear Music. Он пишет: «Сессия Mingus Three была назначена на 9 июля 1957 года. Мингус и Хоуз принесли в студию свои истории: Мингус с длинным и мощным послужным списком активизма, возмущения и политических нападок, основанных на серьезном создании музыки, и фанфары Хоуза в виде джазовых наград и огромного успеха — и он умел играть!! Встреча в конечном итоге превратилась в диалог между Мингусом и Хоузом с пунктуацией от Ричмонда». Мингус записал сессию за один день с Хоузом, другом детства, который играл в группах с Чарли Паркером и Декстером Гордоном, и барабанщиком Дэнни Ричмондом, чье сотрудничество с басистом длилось более двух десятилетий. Mingus Three включал четыре стандарта («Yesterdays», «I Can’t Get Started», «Summertime» и «Laura»), две оригинальных композиции Мингуса («Back Home Blues» и «Dizzy Moods») и групповой джем «Hamp’s Blues». Бонусный материал позволяет по-новому взглянуть на основных исполнителей и предлагает альтернативные, но не менее интерессные версии альбомных треков, в том числе зажигательные дубли «Summertime» и «Hamp’s Blues». Музыка Мингуса продолжает привлекать новую аудиторию благодаря таким артистам, как Mingus Big Band (руководитель - его вдова Сью Мингус), Камаси Вашингтон, Крисси Хайнд (чей последний альбом включает кавер на Мингуса), Кэндис Спрингс, Элвис Костелло, Гэнг Старр (который сэмплирует его) и Джони Митчелл (написавшая тексты к его музыке). Его музыкальное наследие все еще продолжается и будет продолжать играть важную роль в истории музыки для многих будущих поколений.