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ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS)

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ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 1
ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 2
ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 3
ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 4
ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 5
ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 6
ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 7
ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 8
ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 9
ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 10
ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 11
ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 12
ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 13
ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
240
Полная мощность, ВА
400
Общее количество розеток
3
  • ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 1
  • ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 2
  • ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 3
  • ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 4
  • ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 5
  • ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 6
  • ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 7
  • ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 8
  • ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 9
  • ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 10
  • ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 11
  • ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 12
  • ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 13
  • ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645978
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Характеристики

Бренд
Systeme Electric
Тип товара
ИБП
Особенности
удаленный мониторинг: управление через ПО,стабилизатор напряжения корректирует провалы и скачки напряжения до безопасного уровня
Активная мощность, Вт
240
Полная мощность, ВА
400
Общее количество розеток
3
Размеры в упаковке, см
31х24х14
Вес, кг.
2.6

Описание товара ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS)

ИБП Systeme Electric Back-Save BV гарантирует стабильную работу устройств низкой и средней мощности при краткосрочных перебоях электропитания. При длительных перебоях (например, внеплановых отключениях электричества) ИБП автоматически обеспечивает корректное завершение работы подключенных девайсов. Серия BVSE разработана для защиты персональных компьютеров, игровых консолей, модемов, маршрутизаторов и бытовой техники.

Отзывы о товаре ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS)




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Характеристики
Бренд
Systeme Electric
Тип товара
ИБП
Особенности
удаленный мониторинг: управление через ПО,стабилизатор напряжения корректирует провалы и скачки напряжения до безопасного уровня
Активная мощность, Вт
240
Полная мощность, ВА
400
Общее количество розеток
3
Описание
ИБП Systeme Electric Back-Save BV гарантирует стабильную работу устройств низкой и средней мощности при краткосрочных перебоях электропитания. При длительных перебоях (например, внеплановых отключениях электричества) ИБП автоматически обеспечивает корректное завершение работы подключенных девайсов. Серия BVSE разработана для защиты персональных компьютеров, игровых консолей, модемов, маршрутизаторов и бытовой техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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