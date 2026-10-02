ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
240
Полная мощность, ВА
400
Общее количество розеток
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645978
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
удаленный мониторинг: управление через ПО,стабилизатор напряжения корректирует провалы и скачки напряжения до безопасного уровня
Активная мощность, Вт
240
Полная мощность, ВА
400
Общее количество розеток
3
Размеры в упаковке, см
31х24х14
Вес, кг.
2.6
Описание товара ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS)
ИБП Systeme Electric Back-Save BV гарантирует стабильную работу устройств низкой и средней мощности при краткосрочных перебоях электропитания. При длительных перебоях (например, внеплановых отключениях электричества) ИБП автоматически обеспечивает корректное завершение работы подключенных девайсов. Серия BVSE разработана для защиты персональных компьютеров, игровых консолей, модемов, маршрутизаторов и бытовой техники.
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Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
удаленный мониторинг: управление через ПО,стабилизатор напряжения корректирует провалы и скачки напряжения до безопасного уровня
Активная мощность, Вт
240
Полная мощность, ВА
400
Общее количество розеток
3
ИБП Systeme Electric Back-Save BV гарантирует стабильную работу устройств низкой и средней мощности при краткосрочных перебоях электропитания. При длительных перебоях (например, внеплановых отключениях электричества) ИБП автоматически обеспечивает корректное завершение работы подключенных девайсов. Серия BVSE разработана для защиты персональных компьютеров, игровых консолей, модемов, маршрутизаторов и бытовой техники.
ИБП Systeme Electric Back-Save BV 400 ВА (BVSE400RS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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