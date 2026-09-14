ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ (EP285501RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ (EP285501RUS)
Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств и сетевого оборудования от временных перебоев в электроснабжении. Эта модель ИБП обладает универсальным форм-фактором Rack/Tower, что позволяет удобно интегрировать его как в серверные шкафы, так и в стандартные рабочие пространства. ExeGate использует линейно-интерактивную топологию, обеспечивая быстрое переключение на батарейное питание за 4 мс при каком-либо сбое в электроснабжении. Это устройство однофазное и может обеспечить активную мощность до 950 Вт и полную мощность 1500 В·А, что делает его отличным выбором для поддержания работы широкого спектра техники. ИБП ExeGate генерирует выходное напряжение с модифицированной синусоидой, что подходит для питания большинства бытовых и офисных устройств. Встроенная защита локальной сети позволит сохранить важные данные и предотвратить повреждение оборудования от сетевых угроз. Диапазон входного напряжения от 145 В до 290 В позволяет использовать ИБП ExeGate в условиях нестабильного напряжения. В случае отключения электропитания, свинцово-кислотная батарея обеспечит вашу технику энергией в течение 1 минуты при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы и выключения устройств. ExeGate оснащен разъемами типа С13, что обеспечивает совместимость с большинством электрических устройств. Это делает его идеальным выбором для тех, кто ищет надежное и функциональное решение для защиты своего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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