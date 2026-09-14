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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ (EP285501RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ (EP285501RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ (EP285501RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ (EP285501RUS) - фото 2
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ (EP285501RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ (EP285501RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ (EP285501RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ (EP285501RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ (EP285501RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 700 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726622
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ (EP285501RUS)
7 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
13.7

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ (EP285501RUS)

Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств и сетевого оборудования от временных перебоев в электроснабжении. Эта модель ИБП обладает универсальным форм-фактором Rack/Tower, что позволяет удобно интегрировать его как в серверные шкафы, так и в стандартные рабочие пространства. ExeGate использует линейно-интерактивную топологию, обеспечивая быстрое переключение на батарейное питание за 4 мс при каком-либо сбое в электроснабжении. Это устройство однофазное и может обеспечить активную мощность до 950 Вт и полную мощность 1500 В·А, что делает его отличным выбором для поддержания работы широкого спектра техники. ИБП ExeGate генерирует выходное напряжение с модифицированной синусоидой, что подходит для питания большинства бытовых и офисных устройств. Встроенная защита локальной сети позволит сохранить важные данные и предотвратить повреждение оборудования от сетевых угроз. Диапазон входного напряжения от 145 В до 290 В позволяет использовать ИБП ExeGate в условиях нестабильного напряжения. В случае отключения электропитания, свинцово-кислотная батарея обеспечит вашу технику энергией в течение 1 минуты при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы и выключения устройств. ExeGate оснащен разъемами типа С13, что обеспечивает совместимость с большинством электрических устройств. Это делает его идеальным выбором для тех, кто ищет надежное и функциональное решение для защиты своего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ (EP285501RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств и сетевого оборудования от временных перебоев в электроснабжении. Эта модель ИБП обладает универсальным форм-фактором Rack/Tower, что позволяет удобно интегрировать его как в серверные шкафы, так и в стандартные рабочие пространства. ExeGate использует линейно-интерактивную топологию, обеспечивая быстрое переключение на батарейное питание за 4 мс при каком-либо сбое в электроснабжении. Это устройство однофазное и может обеспечить активную мощность до 950 Вт и полную мощность 1500 В·А, что делает его отличным выбором для поддержания работы широкого спектра техники. ИБП ExeGate генерирует выходное напряжение с модифицированной синусоидой, что подходит для питания большинства бытовых и офисных устройств. Встроенная защита локальной сети позволит сохранить важные данные и предотвратить повреждение оборудования от сетевых угроз. Диапазон входного напряжения от 145 В до 290 В позволяет использовать ИБП ExeGate в условиях нестабильного напряжения. В случае отключения электропитания, свинцово-кислотная батарея обеспечит вашу технику энергией в течение 1 минуты при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы и выключения устройств. ExeGate оснащен разъемами типа С13, что обеспечивает совместимость с большинством электрических устройств. Это делает его идеальным выбором для тех, кто ищет надежное и функциональное решение для защиты своего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ (EP285501RUS) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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