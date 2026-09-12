Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0600VA-1-001-S 360Вт 600ВА черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0600VA-1-001-S 360Вт 600ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) ITK — надежное решение для защиты вашей электротехники от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Этот ИБП рассчитан на активную мощность в 360 Вт и полную мощность 600 ВА, что делает его отличным выбором для использования в домах, офисах или небольших предприятиях. ИБП ITK оснащен двумя розетками с питанием от батареи, которые смогут поддерживать работу ваших устройств при отключении электроэнергии. Благодаря быстрой реакции и времени переключения на батарею всего 2 мс, ваши устройства будут защищены от прерывания работы. Данный ИБП поддерживает защиту телефонной линии, что является дополнительной мерой безопасности для вашей техники. Его модифицированная синусоидальная форма напряжения обеспечивает стабильное электропитание для подключённого оборудования. При весе всего 4,2 кг, форм-фактор Tower и линейно-интерактивная топология делают ИБП ITK удобным и простым в установке и использовании. Он работает в пределах входного напряжения от 140 В до 290 В, что обеспечивает гибкость и надежную защиту в условиях нестабильного электричества. ИБП ITK — это бренд, которому можно доверять, обеспечивая защиту на высоком уровне и долгий срок службы вашего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
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