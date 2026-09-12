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Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0600VA-1-001-S 360Вт 600ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0600VA-1-001-S 360Вт 600ВА черный

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Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0600VA-1-001-S 360Вт 600ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0600VA-1-001-S 360Вт 600ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0600VA-1-001-S 360Вт 600ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0600VA-1-001-S 360Вт 600ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0600VA-1-001-S 360Вт 600ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0600VA-1-001-S 360Вт 600ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0600VA-1-001-S 360Вт 600ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0600VA-1-001-S 360Вт 600ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702538
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Характеристики

Бренд
ITK
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
2
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
90x142x279 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х14х9
Вес, кг.
4.2

Описание товара Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0600VA-1-001-S 360Вт 600ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) ITK — надежное решение для защиты вашей электротехники от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Этот ИБП рассчитан на активную мощность в 360 Вт и полную мощность 600 ВА, что делает его отличным выбором для использования в домах, офисах или небольших предприятиях. ИБП ITK оснащен двумя розетками с питанием от батареи, которые смогут поддерживать работу ваших устройств при отключении электроэнергии. Благодаря быстрой реакции и времени переключения на батарею всего 2 мс, ваши устройства будут защищены от прерывания работы. Данный ИБП поддерживает защиту телефонной линии, что является дополнительной мерой безопасности для вашей техники. Его модифицированная синусоидальная форма напряжения обеспечивает стабильное электропитание для подключённого оборудования. При весе всего 4,2 кг, форм-фактор Tower и линейно-интерактивная топология делают ИБП ITK удобным и простым в установке и использовании. Он работает в пределах входного напряжения от 140 В до 290 В, что обеспечивает гибкость и надежную защиту в условиях нестабильного электричества. ИБП ITK — это бренд, которому можно доверять, обеспечивая защиту на высоком уровне и долгий срок службы вашего оборудования.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-0600VA-1-001-S 360Вт 600ВА черный




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Характеристики
Бренд
ITK
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
2
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
90x142x279 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ITK — надежное решение для защиты вашей электротехники от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Этот ИБП рассчитан на активную мощность в 360 Вт и полную мощность 600 ВА, что делает его отличным выбором для использования в домах, офисах или небольших предприятиях. ИБП ITK оснащен двумя розетками с питанием от батареи, которые смогут поддерживать работу ваших устройств при отключении электроэнергии. Благодаря быстрой реакции и времени переключения на батарею всего 2 мс, ваши устройства будут защищены от прерывания работы. Данный ИБП поддерживает защиту телефонной линии, что является дополнительной мерой безопасности для вашей техники. Его модифицированная синусоидальная форма напряжения обеспечивает стабильное электропитание для подключённого оборудования. При весе всего 4,2 кг, форм-фактор Tower и линейно-интерактивная топология делают ИБП ITK удобным и простым в установке и использовании. Он работает в пределах входного напряжения от 140 В до 290 В, что обеспечивает гибкость и надежную защиту в условиях нестабильного электричества. ИБП ITK — это бренд, которому можно доверять, обеспечивая защиту на высоком уровне и долгий срок службы вашего оборудования.
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Отзывы


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