Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-9192-1 бело-малиновый

Ручной отпариватель Kitfort КТ-9192 предназначен для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара. Ручной отпариватель приведет в порядок вещи быстро и практически в любом месте без раскладывания гладильной доски. Одежда при этом может висеть на вешалке, сушилке для белья или веревке. Устройство обладает такими достоинствами, как мощный поток пара, минималистичный дизайн, удобство при использовании и хранении. Подача пара в отпаривателе КТ-9192 осуществляется с помощью одной кнопки, которая оснащена фиксатором. Благодаря фиксатору вам не придется удерживать кнопку для непрерывной подачи пара. В комплекте предусмотрена ворсовая насадка, которая поможет очистить вещи от шерсти домашних животных. Отпариватель легко хранить и брать с собой в поездки, так как прибор является скадным. Отпариватель — серьезный конкурент паровых утюгов: он позволяет быстро погладить любые вещи и изделия из текстиля. Это тщательный уход за вещами, не отнимающий много времени. Ручной отпариватель — более функциональное и универсальное устройство, чем утюг. Под действием пара волокна ткани не растягиваются и не сжимаются, как под воздействием утюга, а приобретают объемность и эластичность. Отпариватель не деформирует ткани и не оставляет заломов или лоснящихся пятен на одежде. Помимо отпаривания одежды, вы можете отпарить занавески и портьеры (для этого их не обязательно снимать), обивку мягкой мебели, матрасы или мягкие игрушки. При этом вы не только разгладите складки и вернете форму вещам, но и освежите и продезинфицируете их, так как горячий пар хорошо убивает пылевых клещей и другие микроорганизмы. Благодаря мощному потоку пара ручной отпариватель позволяет разгладить даже те вещи, которые обычно не гладят — пышные платья со сложной структурой, шубы, дубленки или куртки. Также с его помощью можно готовить к сезону вещи, у которых при хранении появился затхлый запах — отпариватель эту проблему решает без всякой стирки. Горячий пар устраняет неприятные запахи и освежает ткани, поэтому он отлично поможет в ситуации, когда вы один раз надевали вещь и хотите сделать это еще раз, не стирая ее. Если вы находились в помещении, полном сигаретного дыма, и одежда пропахла табаком, то с помощью отпаривателя можно быстро убрать запах и освежить ее.