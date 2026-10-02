Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
The Trinity Session
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 642354
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469535606]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
The Trinity Session
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка
The Trinity Session был записан в Святом троицком притоке в Торонто и запечатлел магический и уникальный момент в истории музыки. Этот альбом, полный душевных и меланхоличных мелодий, представлен на двух виниловых пластинках, чтобы вы могли окунуться в его глубину и насладиться каждым треком.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитJeff Buckley - You And I (0888751758513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитDeep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитDeftones - Koi No Yokan (0093624945901) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитEagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитFoo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) вин...
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитJethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитElvis Presley - The Essential (0888751507319) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитBoz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитMadonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитGarbarek; Jarrett; Danielsson; Christensen - Belonging (06025274...
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитBruno Mars - 24K Magic (0075678662720) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитGary Burton & Chick Corea - Crystal Silence (0602547801630) вини...
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469535606]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
The Trinity Session
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Carton Sleeve
The Trinity Session был записан в Святом троицком притоке в Торонто и запечатлел магический и уникальный момент в истории музыки. Этот альбом, полный душевных и меланхоличных мелодий, представлен на двух виниловых пластинках, чтобы вы могли окунуться в его глубину и насладиться каждым треком.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка