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Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка

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Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка - фото 1
Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка - фото 2
Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка - фото 3
Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка - фото 4
Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка - фото 5
Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка - фото 6
Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка - фото 7
Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка - фото 8
Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
The Trinity Session
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка - фото 1
  • Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка - фото 2
  • Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка - фото 3
  • Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка - фото 4
  • Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка - фото 5
  • Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка - фото 6
  • Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка - фото 7
  • Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка - фото 8
  • Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642354
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469535606]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
The Trinity Session
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка

The Trinity Session был записан в Святом троицком притоке в Торонто и запечатлел магический и уникальный момент в истории музыки. Этот альбом, полный душевных и меланхоличных мелодий, представлен на двух виниловых пластинках, чтобы вы могли окунуться в его глубину и насладиться каждым треком.

Отзывы о товаре Cowboy Junkies - The Trinity Session (8718469535606) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469535606]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
The Trinity Session
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
The Trinity Session был записан в Святом троицком притоке в Торонто и запечатлел магический и уникальный момент в истории музыки. Этот альбом, полный душевных и меланхоличных мелодий, представлен на двух виниловых пластинках, чтобы вы могли окунуться в его глубину и насладиться каждым треком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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