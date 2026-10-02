Terry Callier - Timepeace (0600753948064) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Terry Callier - Timepeace (0600753948064) виниловая пластинка
Терри Каллиер был американским соул-, блюзовым, фолк- и джазовым гитаристом и автором песен, родившимся в Чикаго. Его дебютный альбом был записан в 1964 году, но из-за проблем он был выпущен в 1968 году как « The Folk Sound of Terry Callier ». Его соул, джаз, фолк влияния были заметно отражены в альбомах последующих лет, выпущенных на различных крупных лейблах. Каллиер продолжал выступать и гастролировать до 1983 года, когда он получил опеку над своей дочерью и ушел из записи музыки, работая в Чикагском университете и получив степень по социологии. В конце 1980-х британские ди-джеи обнаружили его старые записи, и знаменитый редкий джазовый лейбл Acid Jazz в 1983 году выпустил его неизвестный трек «I Dont Want To See Myself (Without You)». Timepeace был записан в 1998 году после 15-летнего перерыва в карьере и получил награду Организации Объединенных Наций Time For Peace за выдающиеся творческие достижения, способствующие миру во всем мире. В альбом вошли композиция «People Get Ready/Brotherly Love», написанная Кертисом Мэйфилдом, заглавная песня «Timepeace» с участием Фараона Сандерса на тенор-саксофоне и еще 7 треков.
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Теги товара: Джаз
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Теги товара: Джаз
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