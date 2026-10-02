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Terry Callier - Timepeace (0600753948064) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Terry Callier - Timepeace (0600753948064) виниловая пластинка

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Terry Callier - Timepeace (0600753948064) виниловая пластинка - фото 1
Terry Callier - Timepeace (0600753948064) виниловая пластинка - фото 2
Terry Callier - Timepeace (0600753948064) виниловая пластинка - фото 3
Terry Callier - Timepeace (0600753948064) виниловая пластинка - фото 4
Terry Callier - Timepeace (0600753948064) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Terry Callier
Альбом (сингл)
Timepeace
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Terry Callier - Timepeace (0600753948064) виниловая пластинка - фото 1
  • Terry Callier - Timepeace (0600753948064) виниловая пластинка - фото 2
  • Terry Callier - Timepeace (0600753948064) виниловая пластинка - фото 3
  • Terry Callier - Timepeace (0600753948064) виниловая пластинка - фото 4
  • Terry Callier - Timepeace (0600753948064) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642290
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
6.01E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Terry Callier
Альбом (сингл)
Timepeace
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Terry Callier - Timepeace (0600753948064) виниловая пластинка

Терри Каллиер был американским соул-, блюзовым, фолк- и джазовым гитаристом и автором песен, родившимся в Чикаго. Его дебютный альбом был записан в 1964 году, но из-за проблем он был выпущен в 1968 году как « The Folk Sound of Terry Callier ». Его соул, джаз, фолк влияния были заметно отражены в альбомах последующих лет, выпущенных на различных крупных лейблах. Каллиер продолжал выступать и гастролировать до 1983 года, когда он получил опеку над своей дочерью и ушел из записи музыки, работая в Чикагском университете и получив степень по социологии. В конце 1980-х британские ди-джеи обнаружили его старые записи, и знаменитый редкий джазовый лейбл Acid Jazz в 1983 году выпустил его неизвестный трек «I Dont Want To See Myself (Without You)». Timepeace был записан в 1998 году после 15-летнего перерыва в карьере и получил награду Организации Объединенных Наций Time For Peace за выдающиеся творческие достижения, способствующие миру во всем мире. В альбом вошли композиция «People Get Ready/Brotherly Love», написанная Кертисом Мэйфилдом, заглавная песня «Timepeace» с участием Фараона Сандерса на тенор-саксофоне и еще 7 треков.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Terry Callier - Timepeace (0600753948064) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
6.01E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Terry Callier
Альбом (сингл)
Timepeace
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Терри Каллиер был американским соул-, блюзовым, фолк- и джазовым гитаристом и автором песен, родившимся в Чикаго. Его дебютный альбом был записан в 1964 году, но из-за проблем он был выпущен в 1968 году как « The Folk Sound of Terry Callier ». Его соул, джаз, фолк влияния были заметно отражены в альбомах последующих лет, выпущенных на различных крупных лейблах. Каллиер продолжал выступать и гастролировать до 1983 года, когда он получил опеку над своей дочерью и ушел из записи музыки, работая в Чикагском университете и получив степень по социологии. В конце 1980-х британские ди-джеи обнаружили его старые записи, и знаменитый редкий джазовый лейбл Acid Jazz в 1983 году выпустил его неизвестный трек «I Dont Want To See Myself (Without You)». Timepeace был записан в 1998 году после 15-летнего перерыва в карьере и получил награду Организации Объединенных Наций Time For Peace за выдающиеся творческие достижения, способствующие миру во всем мире. В альбом вошли композиция «People Get Ready/Brotherly Love», написанная Кертисом Мэйфилдом, заглавная песня «Timepeace» с участием Фараона Сандерса на тенор-саксофоне и еще 7 треков.


Теги товара: Джаз
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