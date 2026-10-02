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Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED)

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Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED) - фото 1
Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED) - фото 2
Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED) - фото 3
Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED) - фото 4
Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED) - фото 5
Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED) - фото 6
Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED) - фото 7
Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED) - фото 8
Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Звук
моно
Мощность, Вт
16
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED) - фото 1
  • Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED) - фото 2
  • Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED) - фото 3
  • Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED) - фото 4
  • Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED) - фото 5
  • Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED) - фото 6
  • Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED) - фото 7
  • Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED) - фото 8
  • Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638682
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Особенности
комплектация - акустическая система — 1 шт, кабель аудио MiniJack (3,5 мм) – MiniJack (3,5 мм) (50 см) — 1 шт., кабель USB — USB Type-C (50 см) — 1 шт., руководство по эксплуатации — 1 шт.
Звук
моно
Мощность, Вт
16
Количество динамиков
1
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2500
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
85х95х85 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х14х12
Вес, г.
585

Описание товара Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED)

Портативная акустика URAL — это стильная и мощная колонка, идеально подходящая для использования на улице и в помещениях. Легкая и компактная, с весом всего 0,85 кг, она позволяет легко брать её с собой куда угодно. Благодаря мощности в 16 Вт, вы сможете наслаждаться удивительно чистым и громким звуком, который обеспечит насыщенное музыкальное сопровождение. С емкостью аккумулятора 2500 мА·ч и временем работы до 10 часов, эта колонка обеспечит вас музыкой на протяжении всего дня. А современный интерфейс Bluetooth v5.0 гарантирует быстрый и стабильный поток музыки с вашего смартфона или другого устройства. Элегантный красный цвет корпуса и прочный пластик делают эту колонку не только функциональной, но и стильной. Питание от аккумулятора, а также высокое отношение сигнал/шум в 80 дБ позволяют наслаждаться качественным монозвуком, восхищая вас и ваших друзей. URAL — это надежный звук, который вы можете брать с собой куда угодно. Портативная колонка оснащена одним динамиком и одной полосой, что делает её компактной и простой в использовании, идеально подходящей для любого сценария использования. Наслаждайтесь любимой музыкой с портативной акустикой URAL в любое время!

Отзывы о товаре Портативная акустика Урал ТТ М3+ мини к . (УралTTM3PLUSMINIRED)




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Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Особенности
комплектация - акустическая система — 1 шт, кабель аудио MiniJack (3,5 мм) – MiniJack (3,5 мм) (50 см) — 1 шт., кабель USB — USB Type-C (50 см) — 1 шт., руководство по эксплуатации — 1 шт.
Звук
моно
Мощность, Вт
16
Количество динамиков
1
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2500
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
85х95х85 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика URAL — это стильная и мощная колонка, идеально подходящая для использования на улице и в помещениях. Легкая и компактная, с весом всего 0,85 кг, она позволяет легко брать её с собой куда угодно. Благодаря мощности в 16 Вт, вы сможете наслаждаться удивительно чистым и громким звуком, который обеспечит насыщенное музыкальное сопровождение. С емкостью аккумулятора 2500 мА·ч и временем работы до 10 часов, эта колонка обеспечит вас музыкой на протяжении всего дня. А современный интерфейс Bluetooth v5.0 гарантирует быстрый и стабильный поток музыки с вашего смартфона или другого устройства. Элегантный красный цвет корпуса и прочный пластик делают эту колонку не только функциональной, но и стильной. Питание от аккумулятора, а также высокое отношение сигнал/шум в 80 дБ позволяют наслаждаться качественным монозвуком, восхищая вас и ваших друзей. URAL — это надежный звук, который вы можете брать с собой куда угодно. Портативная колонка оснащена одним динамиком и одной полосой, что делает её компактной и простой в использовании, идеально подходящей для любого сценария использования. Наслаждайтесь любимой музыкой с портативной акустикой URAL в любое время!
Самовывоз
Доставка
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