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Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U31S-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U31S-2

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Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U31S-2 - фото 1
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U31S-2 - фото 2
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U31S-2 - фото 3
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U31S-2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U31S-2 - фото 1
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U31S-2 - фото 2
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U31S-2 - фото 3
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U31S-2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635501
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
125x80x15
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х38х37
Вес, кг.
18.8

Описание товара Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U31S-2

Черный внешний бокс Gembird EE2-U31S-2 подходит для размещения накопителей размером до 2.5 дюйма в диагонали. Объем устройства памяти, которое можно установить внутрь, может достигать 10 ТБ. Для подключения к ПК или ноутбуку в его корпусе есть интерфейс USB 3.2 Gen 1 Type-A, а для накопителя – SATA. Установить внутрь бокса накопитель получится даже без применения отвертки. Корпус Gembird EE2-U31S-2 размером 2.5х8 см изготовлен из прочного пластика. Поставляется он вместе с кабелем USB Type-C для подключения.

Отзывы о товаре Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U31S-2




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
125x80x15
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Черный внешний бокс Gembird EE2-U31S-2 подходит для размещения накопителей размером до 2.5 дюйма в диагонали. Объем устройства памяти, которое можно установить внутрь, может достигать 10 ТБ. Для подключения к ПК или ноутбуку в его корпусе есть интерфейс USB 3.2 Gen 1 Type-A, а для накопителя – SATA. Установить внутрь бокса накопитель получится даже без применения отвертки. Корпус Gembird EE2-U31S-2 размером 2.5х8 см изготовлен из прочного пластика. Поставляется он вместе с кабелем USB Type-C для подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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