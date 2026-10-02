Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U31S-2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635501
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
125x80x15
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х38х37
Вес, кг.
18.8
Описание товара Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U31S-2
Черный внешний бокс Gembird EE2-U31S-2 подходит для размещения накопителей размером до 2.5 дюйма в диагонали. Объем устройства памяти, которое можно установить внутрь, может достигать 10 ТБ. Для подключения к ПК или ноутбуку в его корпусе есть интерфейс USB 3.2 Gen 1 Type-A, а для накопителя – SATA. Установить внутрь бокса накопитель получится даже без применения отвертки. Корпус Gembird EE2-U31S-2 размером 2.5х8 см изготовлен из прочного пластика. Поставляется он вместе с кабелем USB Type-C для подключения.
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Теги товара: Металл/стекло, Пластик
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
125x80x15
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Черный внешний бокс Gembird EE2-U31S-2 подходит для размещения накопителей размером до 2.5 дюйма в диагонали. Объем устройства памяти, которое можно установить внутрь, может достигать 10 ТБ. Для подключения к ПК или ноутбуку в его корпусе есть интерфейс USB 3.2 Gen 1 Type-A, а для накопителя – SATA. Установить внутрь бокса накопитель получится даже без применения отвертки. Корпус Gembird EE2-U31S-2 размером 2.5х8 см изготовлен из прочного пластика. Поставляется он вместе с кабелем USB Type-C для подключения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Металл/стекло, Пластик
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Металл/стекло, Пластик
Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U31S-2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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