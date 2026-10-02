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Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5S532G5600U2S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5S532G5600U2S)

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Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5S532G5600U2S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634612
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5S532G5600U2S)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для энтузиастов, которые собирают мощный игровой компьютер или производительную мультимедийную станцию. Объём 32 ГБ позволит комфортно работать с ресурсоёмкими играми на высоких настройках, одновременно держать открытыми множество вкладок браузера и стримить. Для профессиональных задач, таких как монтаж видео в высоком разрешении или 3D-рендеринг, это количество памяти станет отличным базовым уровнем, предоставляя хороший запас для большинства проектов.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами современная оперативная память стандарта DDR5, которая предлагает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Для корректной установки важно учитывать, что данный модуль выполнен в форм-факторе DIMM и предназначен исключительно для настольных компьютеров. Он физически и электрически несовместим со слотами для DDR4 или ноутбучными платами, поэтому совместимость материнской платы с DDR5 является обязательным требованием.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх и общей отзывчивости системы в тяжёлых рабочих средах. Такой объём и скорость эффективно снижают количество обращений к медленному SSD или жёсткому диску, ускоряя загрузку уровней и обработку больших файлов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Производитель оптимизировал тайминги для баланса между высокой частотой и низкой латентностью. Комплект поддерживает технологию AMD EXPO, представляющую собой готовый профиль разгона, специально валидированный для платформ AMD. Активация этого профиля в BIOS материнской платы позволяет автоматически получить заявленную скорость 5600 МГц без необходимости ручной настройки десятков параметров, что делает сборку удобной даже для неопытных пользователей.

Совместимость с платформой

Данная память разработана для работы с современными процессорами AMD Ryzen серии 7000 и соответствующими материнскими платами на чипсетах AM5. Для полной гарантии совместимости и выхода на заявленную частоту рекомендуется проверить список поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы и установить последнюю версию BIOS. Важно помнить, что платформы Intel также используют DDR5, но для них предпочтительны профили Intel XMP, хотя EXPO-память часто может работать и на Intel после ручной настройки.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета из серии Entertainment. Их основная задача — эффективно рассеивать тепло, выделяемое при работе на высоких частотах, что способствует стабильности системы в длительных игровых сессиях или под нагрузкой. Компактная высота радиаторов минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора, обеспечивая совместимость с большинством корпусов и систем охлаждения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Оперативная память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать высокопроизводительный двухканальный режим работы. Для этого планки необходимо установить в слоты, указанные в инструкции к материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Такой режим значительно увеличивает доступную полосу пропускания по сравнению с одноканальным. При необходимости дальнейшего увеличения объёма до 64 ГБ стоит докупать идентичный комплект для максимальной стабильности работы.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе стоит уделить совместимости вашей материнской платы с памятью DDR5 и поддержке процессором частоты 5600 МГц. Убедитесь, что в вашей системе достаточно физического пространства для установки двух модулей с радиаторами, особенно если используется массивный кулер CPU. Этот комплект является отличным сбалансированным решением для геймеров и создателей контента на новой платформе AM5, однако для узкоспециализированных рабочих станций, работающих с огромными массивами данных, может потребоваться комплект большего объёма.

Отзывы о товаре Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5S532G5600U2S)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для энтузиастов, которые собирают мощный игровой компьютер или производительную мультимедийную станцию. Объём 32 ГБ позволит комфортно работать с ресурсоёмкими играми на высоких настройках, одновременно держать открытыми множество вкладок браузера и стримить. Для профессиональных задач, таких как монтаж видео в высоком разрешении или 3D-рендеринг, это количество памяти станет отличным базовым уровнем, предоставляя хороший запас для большинства проектов.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами современная оперативная память стандарта DDR5, которая предлагает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Для корректной установки важно учитывать, что данный модуль выполнен в форм-факторе DIMM и предназначен исключительно для настольных компьютеров. Он физически и электрически несовместим со слотами для DDR4 или ноутбучными платами, поэтому совместимость материнской платы с DDR5 является обязательным требованием.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх и общей отзывчивости системы в тяжёлых рабочих средах. Такой объём и скорость эффективно снижают количество обращений к медленному SSD или жёсткому диску, ускоряя загрузку уровней и обработку больших файлов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Производитель оптимизировал тайминги для баланса между высокой частотой и низкой латентностью. Комплект поддерживает технологию AMD EXPO, представляющую собой готовый профиль разгона, специально валидированный для платформ AMD. Активация этого профиля в BIOS материнской платы позволяет автоматически получить заявленную скорость 5600 МГц без необходимости ручной настройки десятков параметров, что делает сборку удобной даже для неопытных пользователей.

Совместимость с платформой

Данная память разработана для работы с современными процессорами AMD Ryzen серии 7000 и соответствующими материнскими платами на чипсетах AM5. Для полной гарантии совместимости и выхода на заявленную частоту рекомендуется проверить список поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы и установить последнюю версию BIOS. Важно помнить, что платформы Intel также используют DDR5, но для них предпочтительны профили Intel XMP, хотя EXPO-память часто может работать и на Intel после ручной настройки.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета из серии Entertainment. Их основная задача — эффективно рассеивать тепло, выделяемое при работе на высоких частотах, что способствует стабильности системы в длительных игровых сессиях или под нагрузкой. Компактная высота радиаторов минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора, обеспечивая совместимость с большинством корпусов и систем охлаждения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Оперативная память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать высокопроизводительный двухканальный режим работы. Для этого планки необходимо установить в слоты, указанные в инструкции к материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Такой режим значительно увеличивает доступную полосу пропускания по сравнению с одноканальным. При необходимости дальнейшего увеличения объёма до 64 ГБ стоит докупать идентичный комплект для максимальной стабильности работы.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе стоит уделить совместимости вашей материнской платы с памятью DDR5 и поддержке процессором частоты 5600 МГц. Убедитесь, что в вашей системе достаточно физического пространства для установки двух модулей с радиаторами, особенно если используется массивный кулер CPU. Этот комплект является отличным сбалансированным решением для геймеров и создателей контента на новой платформе AM5, однако для узкоспециализированных рабочих станций, работающих с огромными массивами данных, может потребоваться комплект большего объёма.

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Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5S532G5600U2S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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