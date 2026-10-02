Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5S532G5600U2S)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5S532G5600U2S)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для энтузиастов, которые собирают мощный игровой компьютер или производительную мультимедийную станцию. Объём 32 ГБ позволит комфортно работать с ресурсоёмкими играми на высоких настройках, одновременно держать открытыми множество вкладок браузера и стримить. Для профессиональных задач, таких как монтаж видео в высоком разрешении или 3D-рендеринг, это количество памяти станет отличным базовым уровнем, предоставляя хороший запас для большинства проектов.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами современная оперативная память стандарта DDR5, которая предлагает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Для корректной установки важно учитывать, что данный модуль выполнен в форм-факторе DIMM и предназначен исключительно для настольных компьютеров. Он физически и электрически несовместим со слотами для DDR4 или ноутбучными платами, поэтому совместимость материнской платы с DDR5 является обязательным требованием.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх и общей отзывчивости системы в тяжёлых рабочих средах. Такой объём и скорость эффективно снижают количество обращений к медленному SSD или жёсткому диску, ускоряя загрузку уровней и обработку больших файлов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Производитель оптимизировал тайминги для баланса между высокой частотой и низкой латентностью. Комплект поддерживает технологию AMD EXPO, представляющую собой готовый профиль разгона, специально валидированный для платформ AMD. Активация этого профиля в BIOS материнской платы позволяет автоматически получить заявленную скорость 5600 МГц без необходимости ручной настройки десятков параметров, что делает сборку удобной даже для неопытных пользователей.
Совместимость с платформой
Данная память разработана для работы с современными процессорами AMD Ryzen серии 7000 и соответствующими материнскими платами на чипсетах AM5. Для полной гарантии совместимости и выхода на заявленную частоту рекомендуется проверить список поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы и установить последнюю версию BIOS. Важно помнить, что платформы Intel также используют DDR5, но для них предпочтительны профили Intel XMP, хотя EXPO-память часто может работать и на Intel после ручной настройки.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета из серии Entertainment. Их основная задача — эффективно рассеивать тепло, выделяемое при работе на высоких частотах, что способствует стабильности системы в длительных игровых сессиях или под нагрузкой. Компактная высота радиаторов минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора, обеспечивая совместимость с большинством корпусов и систем охлаждения.
Комплектность, режимы работы и расширение
Оперативная память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать высокопроизводительный двухканальный режим работы. Для этого планки необходимо установить в слоты, указанные в инструкции к материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Такой режим значительно увеличивает доступную полосу пропускания по сравнению с одноканальным. При необходимости дальнейшего увеличения объёма до 64 ГБ стоит докупать идентичный комплект для максимальной стабильности работы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание при выборе стоит уделить совместимости вашей материнской платы с памятью DDR5 и поддержке процессором частоты 5600 МГц. Убедитесь, что в вашей системе достаточно физического пространства для установки двух модулей с радиаторами, особенно если используется массивный кулер CPU. Этот комплект является отличным сбалансированным решением для геймеров и создателей контента на новой платформе AM5, однако для узкоспециализированных рабочих станций, работающих с огромными массивами данных, может потребоваться комплект большего объёма.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 28 440 руб.7110 руб. в СплитМодуль памяти ТМИ SO-DIMM-AMk32 8ГБ DDR4-3200
-
В наличииЦена 28 440 руб.7110 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston FURY Beast Black EXPO CL36 16Gb...
-
В наличииЦена 28 520 руб.7130 руб. в СплитОперативная память 16Gb UDIMM DDR5 Crucial (PC5-38400, 5600, CL...
-
В наличииЦена 28 880 руб.7220 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston CL22 32Gb 3200Mhz (KVR32N22D8/3...
-
В наличииЦена 29 660 руб.7415 руб. в СплитПамять оперативная 16GB Crucial DDR5 5600 SO DIMM Classic OEM (C...
-
В наличииЦена 29 670 руб.7418 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 16GB DDR5 Non-ECC CL46 SODIMM (KVR56...
-
В наличииЦена 29 740 руб.7435 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 32GB PC25600 (AD4U320032G22-SGN)
-
В наличииЦена 30 690 руб.7673 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 16GB 4600MT/s DDR4 KF446C19RB2AK2/16...
-
В наличииЦена 32 000 руб.8000 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston Fury Beast 16Gb 5600MHz pc-4480...
-
В наличииЦена 32 050 руб.8013 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Crucial 32Gb 3200Mhz (CT32G4DFD832A)
-
В наличииЦена 32 350 руб.8088 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 32Gb 3200MHz (PVS432G320C8S)
-
В наличииЦена 32 940 руб.8235 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Crucial 32Gb 3200MHz (CT32G4SFD832A)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для энтузиастов, которые собирают мощный игровой компьютер или производительную мультимедийную станцию. Объём 32 ГБ позволит комфортно работать с ресурсоёмкими играми на высоких настройках, одновременно держать открытыми множество вкладок браузера и стримить. Для профессиональных задач, таких как монтаж видео в высоком разрешении или 3D-рендеринг, это количество памяти станет отличным базовым уровнем, предоставляя хороший запас для большинства проектов.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами современная оперативная память стандарта DDR5, которая предлагает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Для корректной установки важно учитывать, что данный модуль выполнен в форм-факторе DIMM и предназначен исключительно для настольных компьютеров. Он физически и электрически несовместим со слотами для DDR4 или ноутбучными платами, поэтому совместимость материнской платы с DDR5 является обязательным требованием.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх и общей отзывчивости системы в тяжёлых рабочих средах. Такой объём и скорость эффективно снижают количество обращений к медленному SSD или жёсткому диску, ускоряя загрузку уровней и обработку больших файлов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Производитель оптимизировал тайминги для баланса между высокой частотой и низкой латентностью. Комплект поддерживает технологию AMD EXPO, представляющую собой готовый профиль разгона, специально валидированный для платформ AMD. Активация этого профиля в BIOS материнской платы позволяет автоматически получить заявленную скорость 5600 МГц без необходимости ручной настройки десятков параметров, что делает сборку удобной даже для неопытных пользователей.
Совместимость с платформой
Данная память разработана для работы с современными процессорами AMD Ryzen серии 7000 и соответствующими материнскими платами на чипсетах AM5. Для полной гарантии совместимости и выхода на заявленную частоту рекомендуется проверить список поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы и установить последнюю версию BIOS. Важно помнить, что платформы Intel также используют DDR5, но для них предпочтительны профили Intel XMP, хотя EXPO-память часто может работать и на Intel после ручной настройки.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета из серии Entertainment. Их основная задача — эффективно рассеивать тепло, выделяемое при работе на высоких частотах, что способствует стабильности системы в длительных игровых сессиях или под нагрузкой. Компактная высота радиаторов минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора, обеспечивая совместимость с большинством корпусов и систем охлаждения.
Комплектность, режимы работы и расширение
Оперативная память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать высокопроизводительный двухканальный режим работы. Для этого планки необходимо установить в слоты, указанные в инструкции к материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Такой режим значительно увеличивает доступную полосу пропускания по сравнению с одноканальным. При необходимости дальнейшего увеличения объёма до 64 ГБ стоит докупать идентичный комплект для максимальной стабильности работы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание при выборе стоит уделить совместимости вашей материнской платы с памятью DDR5 и поддержке процессором частоты 5600 МГц. Убедитесь, что в вашей системе достаточно физического пространства для установки двух модулей с радиаторами, особенно если используется массивный кулер CPU. Этот комплект является отличным сбалансированным решением для геймеров и создателей контента на новой платформе AM5, однако для узкоспециализированных рабочих станций, работающих с огромными массивами данных, может потребоваться комплект большего объёма.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5S532G5600U2S)