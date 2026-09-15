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Paul McCartney - Wild Life (Half Speed) (0602435611730) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paul McCartney - Wild Life (Half Speed) (0602435611730) виниловая пластинка

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Paul McCartney - Wild Life (Half Speed) (0602435611730) виниловая пластинка - фото 1
Paul McCartney - Wild Life (Half Speed) (0602435611730) виниловая пластинка - фото 2
Paul McCartney - Wild Life (Half Speed) (0602435611730) виниловая пластинка - фото 3
Paul McCartney - Wild Life (Half Speed) (0602435611730) виниловая пластинка - фото 4
Paul McCartney - Wild Life (Half Speed) (0602435611730) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Wild Life
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul McCartney - Wild Life (Half Speed) (0602435611730) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul McCartney - Wild Life (Half Speed) (0602435611730) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul McCartney - Wild Life (Half Speed) (0602435611730) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul McCartney - Wild Life (Half Speed) (0602435611730) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul McCartney - Wild Life (Half Speed) (0602435611730) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627720
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Paul McCartney - Wild Life (Half Speed) (0602435611730) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435611730]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Wild Life
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Mumbo, Bip Bop, Love Is Strange, Wild Life, Some People Never Know, I Am Your Singer, Bip Bop (Link), Tomorrow, Dear Friend, Mumbo (Link)
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering – 00602435611730
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul McCartney - Wild Life (Half Speed) (0602435611730) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mumbo, Bip Bop, Love Is Strange, Wild Life, Some People Never Know, I Am Your Singer, Bip Bop (Link), Tomorrow, Dear Friend, Mumbo (Link)



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре Paul McCartney - Wild Life (Half Speed) (0602435611730) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435611730]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Wild Life
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Mumbo, Bip Bop, Love Is Strange, Wild Life, Some People Never Know, I Am Your Singer, Bip Bop (Link), Tomorrow, Dear Friend, Mumbo (Link)
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering – 00602435611730
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mumbo, Bip Bop, Love Is Strange, Wild Life, Some People Never Know, I Am Your Singer, Bip Bop (Link), Tomorrow, Dear Friend, Mumbo (Link)


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul McCartney - Wild Life (Half Speed) (0602435611730) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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