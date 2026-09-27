Top.Mail.Ru
Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка - фото 1
Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка - фото 2
Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка - фото 3
Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка - фото 4
Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка - фото 5
Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка - фото 6
Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка - фото 7
Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка - фото 8
Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chris Squire
Альбом (сингл)
Fish Out Of Water
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка - фото 1
  • Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка - фото 2
  • Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка - фото 3
  • Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка - фото 4
  • Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка - фото 5
  • Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка - фото 6
  • Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка - фото 7
  • Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка - фото 8
  • Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626686
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5013929472105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chris Squire
Альбом (сингл)
Fish Out Of Water
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hold Out Your Hand, You By My Side, Silently Falling, Lucky Seven, Safe (Canon Song)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка

"Fish Out Of Water" - ремастированное переиздание дебютного студийного альбома американского басиста Криса Сквайра, выпущенного в 1975 году. Он был записан в период, когда все участники группы Yes были сконцентрированы на сольных работах. В записи альбома приняли участие: барабанщик Билл Бруфорд (ex-Yes), клавишник Патрик Мораз (ex-Yes), саксофонист Мел Коллинз (ex-King Crimson) и флейтист кентерберийской сцены Джимми Гастингс. Издание представлено на черном виниле. Кристофер Рассел Эдвард Сквайр - английский музыкант, певец и автор песен, наиболее известный как басист и бэк-вокалист прогрессивной рок-группы Yes. Первой группой Сквайра была Selfs, рок- и ритм-энд-блюзовая группа, в которой Джекман играл на клавишных, а Мартин Адельман - на барабанах. Лишь в 1968 году он присоединился к группе Yes и был самым старым участником, который оставался в коллективе до своей смерти. Имя Кристофера Сквайра было связано с его фирменным инструментом Rickenbacker 4001 (британская модель RM1999), и с 1991 по 2000 года выпускалась ограниченная серия данных гитар (4001CS). В 2017 году он был посмертно введен в Зал славы рок-н-ролла как член Yes.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5013929472105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chris Squire
Альбом (сингл)
Fish Out Of Water
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hold Out Your Hand, You By My Side, Silently Falling, Lucky Seven, Safe (Canon Song)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
"Fish Out Of Water" - ремастированное переиздание дебютного студийного альбома американского басиста Криса Сквайра, выпущенного в 1975 году. Он был записан в период, когда все участники группы Yes были сконцентрированы на сольных работах. В записи альбома приняли участие: барабанщик Билл Бруфорд (ex-Yes), клавишник Патрик Мораз (ex-Yes), саксофонист Мел Коллинз (ex-King Crimson) и флейтист кентерберийской сцены Джимми Гастингс. Издание представлено на черном виниле. Кристофер Рассел Эдвард Сквайр - английский музыкант, певец и автор песен, наиболее известный как басист и бэк-вокалист прогрессивной рок-группы Yes. Первой группой Сквайра была Selfs, рок- и ритм-энд-блюзовая группа, в которой Джекман играл на клавишных, а Мартин Адельман - на барабанах. Лишь в 1968 году он присоединился к группе Yes и был самым старым участником, который оставался в коллективе до своей смерти. Имя Кристофера Сквайра было связано с его фирменным инструментом Rickenbacker 4001 (британская модель RM1999), и с 1991 по 2000 года выпускалась ограниченная серия данных гитар (4001CS). В 2017 году он был посмертно введен в Зал славы рок-н-ролла как член Yes.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...