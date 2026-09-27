Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Chris Squire - Fish Out Of Water (5013929472105) виниловая пластинка
"Fish Out Of Water" - ремастированное переиздание дебютного студийного альбома американского басиста Криса Сквайра, выпущенного в 1975 году. Он был записан в период, когда все участники группы Yes были сконцентрированы на сольных работах. В записи альбома приняли участие: барабанщик Билл Бруфорд (ex-Yes), клавишник Патрик Мораз (ex-Yes), саксофонист Мел Коллинз (ex-King Crimson) и флейтист кентерберийской сцены Джимми Гастингс. Издание представлено на черном виниле. Кристофер Рассел Эдвард Сквайр - английский музыкант, певец и автор песен, наиболее известный как басист и бэк-вокалист прогрессивной рок-группы Yes. Первой группой Сквайра была Selfs, рок- и ритм-энд-блюзовая группа, в которой Джекман играл на клавишных, а Мартин Адельман - на барабанах. Лишь в 1968 году он присоединился к группе Yes и был самым старым участником, который оставался в коллективе до своей смерти. Имя Кристофера Сквайра было связано с его фирменным инструментом Rickenbacker 4001 (британская модель RM1999), и с 1991 по 2000 года выпускалась ограниченная серия данных гитар (4001CS). В 2017 году он был посмертно введен в Зал славы рок-н-ролла как член Yes.
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Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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