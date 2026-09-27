Miles Davis - Ascenseur Pour L'Echafaud (OST) (0600753356630) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
DAVIS, MILES
Альбом (сингл)
Ascenseur Pour L'Echafaud
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626360
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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0600753356630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
DAVIS, MILES
Альбом (сингл)
Ascenseur Pour L'Echafaud
Жанр
Jazz
Трек-лист
Generique (Miles Davis), L'Assassinat De Carala (Miles Davis), Sur L'Autoroute (Miles Davis), Julien dans L'ascenseur (Miles Davis), Florence Sur Les Champs-Elysees (Miles Davis), Diner Au Motel (Miles Davis), Evasion De Julien (Miles Davis), Visite Du Vigile (Miles Davis), Au Bar Du Petit Bac (Miles Davis), Chez Le Photorgraphe Du Motel (Miles Davis), On Green Dolphin Street (Kaper-Washington), Fran-Dance (Miles Davis), Stella By Strarlight (Young-Washington)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - Ascenseur Pour L'Echafaud (OST) (0600753356630) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Generique (Miles Davis), L'Assassinat De Carala (Miles Davis), Sur L'Autoroute (Miles Davis), Julien dans L'ascenseur (Miles Davis), Florence Sur Les Champs-Elysees (Miles Davis), Diner Au Motel (Miles Davis), Evasion De Julien (Miles Davis), Visite Du Vigile (Miles Davis), Au Bar Du Petit Bac (Miles Davis), Chez Le Photorgraphe Du Motel (Miles Davis), On Green Dolphin Street (Kaper-Washington), Fran-Dance (Miles Davis), Stella By Strarlight (Young-Washington)
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Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0600753356630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
DAVIS, MILES
Альбом (сингл)
Ascenseur Pour L'Echafaud
Жанр
Jazz
Трек-лист
Generique (Miles Davis), L'Assassinat De Carala (Miles Davis), Sur L'Autoroute (Miles Davis), Julien dans L'ascenseur (Miles Davis), Florence Sur Les Champs-Elysees (Miles Davis), Diner Au Motel (Miles Davis), Evasion De Julien (Miles Davis), Visite Du Vigile (Miles Davis), Au Bar Du Petit Bac (Miles Davis), Chez Le Photorgraphe Du Motel (Miles Davis), On Green Dolphin Street (Kaper-Washington), Fran-Dance (Miles Davis), Stella By Strarlight (Young-Washington)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Generique (Miles Davis), L'Assassinat De Carala (Miles Davis), Sur L'Autoroute (Miles Davis), Julien dans L'ascenseur (Miles Davis), Florence Sur Les Champs-Elysees (Miles Davis), Diner Au Motel (Miles Davis), Evasion De Julien (Miles Davis), Visite Du Vigile (Miles Davis), Au Bar Du Petit Bac (Miles Davis), Chez Le Photorgraphe Du Motel (Miles Davis), On Green Dolphin Street (Kaper-Washington), Fran-Dance (Miles Davis), Stella By Strarlight (Young-Washington)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Miles Davis - Ascenseur Pour L'Echafaud (OST) (0600753356630) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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