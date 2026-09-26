West, Leslie, Unusual Suspects (coloured) (0810020506723) виниловая пластинка
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Описание товара West, Leslie, Unusual Suspects (coloured) (0810020506723) виниловая пластинка
Необычные подозреваемые„ - это название нового альбома Лесли Уэста, его первой сольной работы после “Blue Me 2006 года. С такими известными гостями, как Джо Бонамасса, Билли Гиббонс, Закк Уайлд, Стив Лукатер и Слэш, он записал двенадцать новых песен, вернув музыкальную арку к ее истокам в конце 60-х. Уэст предлагает „Необычным подозреваемым“ широкий стилистический диапазон: в нем можно услышать блюз-рок во многих различных аспектах. “ Стоя на возвышенностия написал и поставил в соавторстве с Билли Гиббонсом, и я сознательно хотел представить пьесу в стиле ZZ-Top.“ “Nothings Changed также дышит духом ZZ-Top, который звучит на протяжении всей песни - Однако я записал этот номер со своим приятелем Закком Уайлдом, потому что, на мой взгляд, он был создан специально для него. Закк, кстати, исполнил песню Вилли Нельсона в соавторстве со Слэшем на „Turn Out The Lights““.
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