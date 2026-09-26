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Kreator, Gods Of Violence (0727361372514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kreator, Gods Of Violence (0727361372514) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Kreator, Gods Of Violence (0727361372514) - фото 1
Виниловая пластинка Kreator, Gods Of Violence (0727361372514) - фото 2
Виниловая пластинка Kreator, Gods Of Violence (0727361372514) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Kreator, Gods Of Violence (0727361372514) - фото 1
  • Виниловая пластинка Kreator, Gods Of Violence (0727361372514) - фото 2
  • Виниловая пластинка Kreator, Gods Of Violence (0727361372514) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624846
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kreator, Gods Of Violence (0727361372514) виниловая пластинка
4 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kreator, Gods Of Violence (0727361372514) виниловая пластинка

Gods Of Violence - четырнадцатый студийный альбом немецкой трэш-метал группы Kreator, вышедший в январе 2017 года. Издание на двойном 180-гр чёрном виниле. Немецкая трэш-метал группа Kreator была создана в 1982 году и за время своего существования многое сделала для становления этого жанра музыки. Кроме того, коллективу приписывают значительный вклад в развитие дэт-метала. Пластинки Kreator стали популярны не только на родине, но и за границей - это одна из немногих современных немецких групп, которая неплохо продаётся на территории США. В копилке коллектива 14 студийных и 2 концертных альбома, а также 3 официальных сборника.

Отзывы о товаре Kreator, Gods Of Violence (0727361372514) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Gods Of Violence - четырнадцатый студийный альбом немецкой трэш-метал группы Kreator, вышедший в январе 2017 года. Издание на двойном 180-гр чёрном виниле. Немецкая трэш-метал группа Kreator была создана в 1982 году и за время своего существования многое сделала для становления этого жанра музыки. Кроме того, коллективу приписывают значительный вклад в развитие дэт-метала. Пластинки Kreator стали популярны не только на родине, но и за границей - это одна из немногих современных немецких групп, которая неплохо продаётся на территории США. В копилке коллектива 14 студийных и 2 концертных альбома, а также 3 официальных сборника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kreator, Gods Of Violence (0727361372514) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4790 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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