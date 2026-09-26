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King Crimson - Discipline (0633367910813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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King Crimson - Discipline (0633367910813) виниловая пластинка

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King Crimson - Discipline (0633367910813) виниловая пластинка - фото 1
King Crimson - Discipline (0633367910813) виниловая пластинка - фото 2
King Crimson - Discipline (0633367910813) виниловая пластинка - фото 3
King Crimson - Discipline (0633367910813) виниловая пластинка - фото 4
King Crimson - Discipline (0633367910813) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • King Crimson - Discipline (0633367910813) виниловая пластинка - фото 1
  • King Crimson - Discipline (0633367910813) виниловая пластинка - фото 2
  • King Crimson - Discipline (0633367910813) виниловая пластинка - фото 3
  • King Crimson - Discipline (0633367910813) виниловая пластинка - фото 4
  • King Crimson - Discipline (0633367910813) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624822
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
King Crimson - Discipline (0633367910813) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Crimson - Discipline (0633367910813) виниловая пластинка

Discipline - первый альбом King Crimson после семилетнего перерыва. Основатель группы гитарист Роберт Фрипп и ударник Билл Бруфорд были единственными музыкантами, игравшими в King Crimson ранее. Новыми участниками ансамбля стали гитарист и вокалист Эдриан Белью, игравший ранее с Фрэнком Заппой, Дэвидом Боуи и группой Talking Heads, а также известный сессионный басист Тони Левин, выступавший, в частности, с Питером Гэбриэлом и Джоном Ленноном. Важную роль для звучания новой группы сыграло то, что Левин использовал не только бас-гитару, но и стик Чапмена. В музыке альбома прослеживаются влияния новой волны, индонезийского гамелана и минимализма. Переиздание на тяжелом 200-граммовом черном виниле. Включает бонусный трек. Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп. В 2009 году произошел очередной развал, в настоящий момент официальная дискография группы насчитывает 13 альбомов.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Discipline - первый альбом King Crimson после семилетнего перерыва. Основатель группы гитарист Роберт Фрипп и ударник Билл Бруфорд были единственными музыкантами, игравшими в King Crimson ранее. Новыми участниками ансамбля стали гитарист и вокалист Эдриан Белью, игравший ранее с Фрэнком Заппой, Дэвидом Боуи и группой Talking Heads, а также известный сессионный басист Тони Левин, выступавший, в частности, с Питером Гэбриэлом и Джоном Ленноном. Важную роль для звучания новой группы сыграло то, что Левин использовал не только бас-гитару, но и стик Чапмена. В музыке альбома прослеживаются влияния новой волны, индонезийского гамелана и минимализма. Переиздание на тяжелом 200-граммовом черном виниле. Включает бонусный трек. Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп. В 2009 году произошел очередной развал, в настоящий момент официальная дискография группы насчитывает 13 альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Crimson - Discipline (0633367910813) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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