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Stephane Galland - (The Mystery Of) Kem (5400439006904) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stephane Galland - (The Mystery Of) Kem (5400439006904) виниловая пластинка

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Stephane Galland - (The Mystery Of) Kem (5400439006904) виниловая пластинка - фото 1
Stephane Galland - (The Mystery Of) Kem (5400439006904) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.10.2018
Исполнитель
Stephane Galland
Альбом (сингл)
Mystery Of Kem
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stephane Galland - (The Mystery Of) Kem (5400439006904) виниловая пластинка - фото 1
  • Stephane Galland - (The Mystery Of) Kem (5400439006904) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624474
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Stephane Galland - (The Mystery Of) Kem (5400439006904) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Outnote
Barcode
[5400439006904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.10.2018
Исполнитель
Stephane Galland
Альбом (сингл)
Mystery Of Kem
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stephane Galland - (The Mystery Of) Kem (5400439006904) виниловая пластинка

Бельгийский джазовый барабанщик и композитор. В 2018 году международный джазовый проект под названием SHIJIN выпустил свою одноименную пластинку SHIJIN на французском независимом лейбле alter-nativ.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Stephane Galland - (The Mystery Of) Kem (5400439006904) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Outnote
Barcode
[5400439006904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.10.2018
Исполнитель
Stephane Galland
Альбом (сингл)
Mystery Of Kem
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Бельгийский джазовый барабанщик и композитор. В 2018 году международный джазовый проект под названием SHIJIN выпустил свою одноименную пластинку SHIJIN на французском независимом лейбле alter-nativ.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stephane Galland - (The Mystery Of) Kem (5400439006904) виниловая пластинка - стоимость товара 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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