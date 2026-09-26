Robert Fripp & Brian Eno - Evening Star (0633367911711) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
В наличии
Код товара: 624469
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 560 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Robert Fripp & Brian Eno - Evening Star (0633367911711) виниловая пластинка
Переиздание второго студийного альбома английской группы Fripp &amp;amp;amp;amp;amp; Eno, вышедшего в 1975 году. Ремастрированное с оригинальных мастер-лент издание на 200 граммовом виниле. Fripp &amp;amp;amp;amp;amp; Eno - британская музыкальная группа, образованная в 1973 году Робертом Фриппом и Брайаном Ино и состоящая из них двоих (для записи некоторых альбомов приглашаются и другие музыканты). На данный момент дуэт официально выпустил четыре студийных альбома (альбом Брайана Ино Headcandy также был, по сути, сотрудничеством между ними).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Переиздание второго студийного альбома английской группы Fripp &amp;amp;amp;amp;amp; Eno, вышедшего в 1975 году. Ремастрированное с оригинальных мастер-лент издание на 200 граммовом виниле. Fripp &amp;amp;amp;amp;amp; Eno - британская музыкальная группа, образованная в 1973 году Робертом Фриппом и Брайаном Ино и состоящая из них двоих (для записи некоторых альбомов приглашаются и другие музыканты). На данный момент дуэт официально выпустил четыре студийных альбома (альбом Брайана Ино Headcandy также был, по сути, сотрудничеством между ними).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Robert Fripp & Brian Eno - Evening Star (0633367911711) виниловая пластинка - стоимость товара 4560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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