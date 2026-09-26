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Robert Fripp & Brian Eno - Evening Star (0633367911711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Robert Fripp & Brian Eno - Evening Star (0633367911711) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Fripp, Robert; Eno, Brian, Evening Star (0633367911711) - фото 1
Виниловая пластинка Fripp, Robert; Eno, Brian, Evening Star (0633367911711) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Fripp, Robert; Eno, Brian, Evening Star (0633367911711) - фото 1
  • Виниловая пластинка Fripp, Robert; Eno, Brian, Evening Star (0633367911711) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624469
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Robert Fripp & Brian Eno - Evening Star (0633367911711) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Fripp & Brian Eno - Evening Star (0633367911711) виниловая пластинка

Переиздание второго студийного альбома английской группы Fripp &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Eno, вышедшего в 1975 году. Ремастрированное с оригинальных мастер-лент издание на 200 граммовом виниле. Fripp &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Eno - британская музыкальная группа, образованная в 1973 году Робертом Фриппом и Брайаном Ино и состоящая из них двоих (для записи некоторых альбомов приглашаются и другие музыканты). На данный момент дуэт официально выпустил четыре студийных альбома (альбом Брайана Ино Headcandy также был, по сути, сотрудничеством между ними).

Отзывы о товаре Robert Fripp & Brian Eno - Evening Star (0633367911711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание второго студийного альбома английской группы Fripp &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Eno, вышедшего в 1975 году. Ремастрированное с оригинальных мастер-лент издание на 200 граммовом виниле. Fripp &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Eno - британская музыкальная группа, образованная в 1973 году Робертом Фриппом и Брайаном Ино и состоящая из них двоих (для записи некоторых альбомов приглашаются и другие музыканты). На данный момент дуэт официально выпустил четыре студийных альбома (альбом Брайана Ино Headcandy также был, по сути, сотрудничеством между ними).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robert Fripp & Brian Eno - Evening Star (0633367911711) виниловая пластинка - стоимость товара 4560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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