Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный
Портативная акустика Sber – это стильное и компактное решение для любителей музыки на ходу. Эта красная колонка весит всего 0,37 кг, что делает ее удобной для переноски и использования в любых условиях. Оснащенная одним динамиком мощностью 5 Вт, она обеспечивает качественный моно звук с высоким отношением сигнал/шум в 96 дБ, что позволяет наслаждаться четким и насыщенным звучанием. Благодаря поддержке Bluetooth версии v5.0 и Wi-Fi, колонка легко подключается к любым совместимым устройствам, обеспечивая стабильное и быстрое соединение. Питание осуществляется от сети, что гарантирует долгую и бесперебойную работу устройства. Изготовленный из качественного пластика, корпус обеспечивает надежность и долговечность, а стильный красный цвет подчеркивает современный дизайн и привлекает внимание. Портативная акустика Sber – это отличный выбор для тех, кто ценит качество звука и мобильность. Отсутствие линейного AUX входа и дисплея делает ее использование простым и интуитивно понятным, оставляя только основные функции для наслаждения любимой музыкой.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 799 руб.700 руб. в СплитПортативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250B Титановый синий
-
В наличииЦена 3 499 руб.875 руб. в СплитПортативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитПортативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593)
-
В наличииЦена 4 499 руб.1125 руб. в СплитПортативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная
-
В наличииЦена 4 999 руб.1250 руб. в СплитПортативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Home SBDV-00171G Туманный
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской
-
В наличииЦена 5 740 руб.1435 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Отзывы о товаре Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный