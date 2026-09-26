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Чайник электрический Kitfort КТ-6186 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Kitfort КТ-6186

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Чайник Kitfort КТ-6186 - фото 1
Чайник Kitfort КТ-6186 - фото 2
Чайник Kitfort КТ-6186 - фото 3
Чайник Kitfort КТ-6186 - фото 4
Чайник Kitfort КТ-6186 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник Kitfort КТ-6186 - фото 1
  • Чайник Kitfort КТ-6186 - фото 2
  • Чайник Kitfort КТ-6186 - фото 3
  • Чайник Kitfort КТ-6186 - фото 4
  • Чайник Kitfort КТ-6186 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620991
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
27х20х19
Вес, кг.
1.56

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6186

Чайник KT-6186 - отличный выбор для особых встреч с вашей семьей и друзьями. Его объём 1,5 литра позволяет приготовить до шести кружек горячих напитков. Чайник имеет функцию поддержания температуры, которая сохранит воду горячей на длительное время. На корпусе расположена панель управления и LED-дисплей. Чайник KT-6186 может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температур: 40, 60, 85 и 90 °С для различных сортов чая. А температура 40 °С удобна для приготовления детского питания. Внутренние части чайника и крышки изготовлены из нержавеющей стали, а, значит, вода не контактирует с пластиком. Шкала нанесена на внутреннюю часть корпуса. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке. Чайник изготовлен из материалов высокого качества и способен прослужить длительное время при ежедневном использовании. Кроме того, его современный дизайн легко впишется в любой интерьер и будет украшать вашу кухню!

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6186




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Описание
Чайник KT-6186 - отличный выбор для особых встреч с вашей семьей и друзьями. Его объём 1,5 литра позволяет приготовить до шести кружек горячих напитков. Чайник имеет функцию поддержания температуры, которая сохранит воду горячей на длительное время. На корпусе расположена панель управления и LED-дисплей. Чайник KT-6186 может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температур: 40, 60, 85 и 90 °С для различных сортов чая. А температура 40 °С удобна для приготовления детского питания. Внутренние части чайника и крышки изготовлены из нержавеющей стали, а, значит, вода не контактирует с пластиком. Шкала нанесена на внутреннюю часть корпуса. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке. Чайник изготовлен из материалов высокого качества и способен прослужить длительное время при ежедневном использовании. Кроме того, его современный дизайн легко впишется в любой интерьер и будет украшать вашу кухню!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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