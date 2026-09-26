Чайник электрический Kitfort КТ-6186
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6186
Чайник KT-6186 - отличный выбор для особых встреч с вашей семьей и друзьями. Его объём 1,5 литра позволяет приготовить до шести кружек горячих напитков. Чайник имеет функцию поддержания температуры, которая сохранит воду горячей на длительное время. На корпусе расположена панель управления и LED-дисплей. Чайник KT-6186 может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температур: 40, 60, 85 и 90 °С для различных сортов чая. А температура 40 °С удобна для приготовления детского питания. Внутренние части чайника и крышки изготовлены из нержавеющей стали, а, значит, вода не контактирует с пластиком. Шкала нанесена на внутреннюю часть корпуса. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке. Чайник изготовлен из материалов высокого качества и способен прослужить длительное время при ежедневном использовании. Кроме того, его современный дизайн легко впишется в любой интерьер и будет украшать вашу кухню!
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