Описание товара Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный

Starwind SBP2300b – это современный многофункциональный миксер, отличающийся стильным красно-чёрным дизайном и высокой мощностью. Одно из главных преимуществ данной модели – 1000-ваттный мотор. Благодаря ему прибор в считанные мгновения доводит даже достаточно плотные компоненты до нужной консистенции. Помимо самого блендера, в комплект поставки входят измельчитель, венчик и мерный стакан. Первый аксессуар – для готовки без брызг, второй – для взбивания воздушных смесей, а третий – для следования рецептуре кулинарных шедевров. Все части устройства, которые будут погружаться в жидкость и контактировать с ней, выполнены из нержавеющей стали. Этот материал идеально переносит подобные условия, потому что устойчив к коррозии. Все иные детали Starwind SBP2300b и аксессуаров к нему предусмотрительно изготовлены из специального пищевого пластика. Он отличается тем, что не испускает неприятных запахов и не портит вкус еды. Блендером Starwind SBP2300b просто управлять, достаточно включить его в сеть, выбрать нужную насадку и нажать одну из двух кнопок на рукоятке. Каждая из них отвечает за свою скорость. Подобное конструкционное решение делает обращение с данной моделью куда более эргономичным. Основа прибора отделана материалом, который не скользит в руке во время готовки. Теперь выронить инструмент в самый ответственный момент практически невозможно. Компактность, эргономика и продуманность Starwind SBP2300b позволит ему вписаться в любую кухню, и к опытному шеф-повару, и к кулинару-любителю.