Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный
Starwind SBP2300b – это современный многофункциональный миксер, отличающийся стильным красно-чёрным дизайном и высокой мощностью. Одно из главных преимуществ данной модели – 1000-ваттный мотор. Благодаря ему прибор в считанные мгновения доводит даже достаточно плотные компоненты до нужной консистенции. Помимо самого блендера, в комплект поставки входят измельчитель, венчик и мерный стакан. Первый аксессуар – для готовки без брызг, второй – для взбивания воздушных смесей, а третий – для следования рецептуре кулинарных шедевров. Все части устройства, которые будут погружаться в жидкость и контактировать с ней, выполнены из нержавеющей стали. Этот материал идеально переносит подобные условия, потому что устойчив к коррозии. Все иные детали Starwind SBP2300b и аксессуаров к нему предусмотрительно изготовлены из специального пищевого пластика. Он отличается тем, что не испускает неприятных запахов и не портит вкус еды. Блендером Starwind SBP2300b просто управлять, достаточно включить его в сеть, выбрать нужную насадку и нажать одну из двух кнопок на рукоятке. Каждая из них отвечает за свою скорость. Подобное конструкционное решение делает обращение с данной моделью куда более эргономичным. Основа прибора отделана материалом, который не скользит в руке во время готовки. Теперь выронить инструмент в самый ответственный момент практически невозможно. Компактность, эргономика и продуманность Starwind SBP2300b позволит ему вписаться в любую кухню, и к опытному шеф-повару, и к кулинару-любителю.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1256
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1209 черный
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1257
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБлендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБлендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитБлендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитБлендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитБлендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт
-
В наличииЦена 3 770 руб.943 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSM66110
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1263 черный
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитБлендер Zelmer ZSB4799 INOX
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1205 бежевый
Отзывы о товаре Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный