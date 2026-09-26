Top.Mail.Ru
Joe Henderson - Page One (0602507465636) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Joe Henderson - Page One (0602507465636) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Joe Henderson - Page One (0602507465636) виниловая пластинка - фото 1
Joe Henderson - Page One (0602507465636) виниловая пластинка - фото 2
Joe Henderson - Page One (0602507465636) виниловая пластинка - фото 3
Joe Henderson - Page One (0602507465636) виниловая пластинка - фото 4
Joe Henderson - Page One (0602507465636) виниловая пластинка - фото 5
Joe Henderson - Page One (0602507465636) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
Page One
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Henderson - Page One (0602507465636) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Henderson - Page One (0602507465636) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Henderson - Page One (0602507465636) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Henderson - Page One (0602507465636) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Henderson - Page One (0602507465636) виниловая пластинка - фото 5
  • Joe Henderson - Page One (0602507465636) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617184
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602507465636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
Page One
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Bossa, La Mesha, Homestretch, Recorda-me, Jinrikisha, Out of the Night
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Henderson - Page One (0602507465636) виниловая пластинка

Page One - ремастированное переиздание дебютного сткдийного альбома джазового саксофониста Джо Хендерсона, первоначально выпущенного в 1963 году. Альбом был записан с участием следующих музыкантов: Кенни Дорхэм (труба), Маккой Тайнер (пианино), Бутч Уоррен (бас) и Пит Ла Рока (ударные). Релиз в серии Blue Note Classic Vinyl Series представлен на черном 180-граммовом виниле. Мастеринг сделан Кевином Греем с оригинальных мастер-лент. Джо Хэндерсон - американский джазовый саксофонист. Уже в возрасте 18 лет активно участвовал в жизни джазовой сцены. В период с 1963 по 1968 гг. музыкант принял участие в записи около тридцати альбомов.

Отзывы о товаре Joe Henderson - Page One (0602507465636) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602507465636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
Page One
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Bossa, La Mesha, Homestretch, Recorda-me, Jinrikisha, Out of the Night
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Описание
Page One - ремастированное переиздание дебютного сткдийного альбома джазового саксофониста Джо Хендерсона, первоначально выпущенного в 1963 году. Альбом был записан с участием следующих музыкантов: Кенни Дорхэм (труба), Маккой Тайнер (пианино), Бутч Уоррен (бас) и Пит Ла Рока (ударные). Релиз в серии Blue Note Classic Vinyl Series представлен на черном 180-граммовом виниле. Мастеринг сделан Кевином Греем с оригинальных мастер-лент. Джо Хэндерсон - американский джазовый саксофонист. Уже в возрасте 18 лет активно участвовал в жизни джазовой сцены. В период с 1963 по 1968 гг. музыкант принял участие в записи около тридцати альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Henderson - Page One (0602507465636) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...