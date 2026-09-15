Metallica - 72 Seasons (0602455012401) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
72 Seasons
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 615819
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5 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455012401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
72 Seasons
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Seasons, Shadows Follow, Screaming Suicide, Sleepwalk My Life Away, You Must Burn!, Lux ?terna, Crown of Barbed Wire, Chasing Light, If Darkness Had a Son, Too Far Gone?, Room of Mirrors, Inamorata
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Metallica - 72 Seasons (0602455012401) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Seasons, Shadows Follow, Screaming Suicide, Sleepwalk My Life Away, You Must Burn!, Lux ?terna, Crown of Barbed Wire, Chasing Light, If Darkness Had a Son, Too Far Gone?, Room of Mirrors, Inamorata
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455012401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
72 Seasons
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Seasons, Shadows Follow, Screaming Suicide, Sleepwalk My Life Away, You Must Burn!, Lux ?terna, Crown of Barbed Wire, Chasing Light, If Darkness Had a Son, Too Far Gone?, Room of Mirrors, Inamorata
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Seasons, Shadows Follow, Screaming Suicide, Sleepwalk My Life Away, You Must Burn!, Lux ?terna, Crown of Barbed Wire, Chasing Light, If Darkness Had a Son, Too Far Gone?, Room of Mirrors, Inamorata
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
Metallica - 72 Seasons (0602455012401) виниловая пластинка - по цене 5570 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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