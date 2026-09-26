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Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797)

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Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797) - фото 1
Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797) - фото 2
Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797) - фото 3
Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797) - фото 4
Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797) - фото 5
Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797) - фото 6
Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797) - фото 7
Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797) - фото 8
Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
  • Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797) - фото 1
  • Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797) - фото 2
  • Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797) - фото 3
  • Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797) - фото 4
  • Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797) - фото 5
  • Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797) - фото 6
  • Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797) - фото 7
  • Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797) - фото 8
  • Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612786
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, коврик для мыши, документация
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, кг.
1.16

Описание товара Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797)

Клавиатура+мышь проводная Oklick GMNG 500GMK ? набор для ПК, который будет удобен как для работы, так и для игр. Клавиатура с раскладкой ISO имеет конструкцию «Скелетон». Она предусматривает размещение переключателей без дополнительных бортиков и рамки, за счет чего клавиши выступают над корпусом. Это меняет эргономику устройства. Клавиатура с металлической верхней панелью содержит прорезиненные ножки, что позволяет настроить ее по высоте и делает устройство более устойчивым. Цифровой блок и мультимедийные клавиши расширяют функционал клавиатуры. Мышь из набора Oklick GMNG 500GMK сконструирована для хвата правой рукой. Она содержит 6 кнопок, среди которых боковые кнопки, а также кнопка смены разрешения. Максимальное разрешение светодиодного датчика достигает 2400 dpi. Особенность клавиатуры и мыши во встроенной многоцветной подсветке. Устройства подключаются через USB, используя плетенный кабель длиной 1.5 м.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, коврик для мыши, документация
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Описание
Клавиатура+мышь проводная Oklick GMNG 500GMK ? набор для ПК, который будет удобен как для работы, так и для игр. Клавиатура с раскладкой ISO имеет конструкцию «Скелетон». Она предусматривает размещение переключателей без дополнительных бортиков и рамки, за счет чего клавиши выступают над корпусом. Это меняет эргономику устройства. Клавиатура с металлической верхней панелью содержит прорезиненные ножки, что позволяет настроить ее по высоте и делает устройство более устойчивым. Цифровой блок и мультимедийные клавиши расширяют функционал клавиатуры. Мышь из набора Oklick GMNG 500GMK сконструирована для хвата правой рукой. Она содержит 6 кнопок, среди которых боковые кнопки, а также кнопка смены разрешения. Максимальное разрешение светодиодного датчика достигает 2400 dpi. Особенность клавиатуры и мыши во встроенной многоцветной подсветке. Устройства подключаются через USB, используя плетенный кабель длиной 1.5 м.
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Отзывы


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