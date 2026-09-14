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Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black

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Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 1
Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 2
Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 3
Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 4
Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 5
Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 6
Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 7
Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 8
Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 9
Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 10
Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 11
Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 12
Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 13
Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 14
Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 15
Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 16
Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 17
Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 18
Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
108
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 1
  • Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 2
  • Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 3
  • Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 4
  • Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 5
  • Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 6
  • Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 7
  • Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 8
  • Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 9
  • Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 10
  • Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 11
  • Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 12
  • Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 13
  • Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 14
  • Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 15
  • Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 16
  • Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 17
  • Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 18
  • Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726832
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Характеристики

Бренд
MSI
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, USB кабель, USB ресивер, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество клавиш
108
Формат клавиатуры
полноразмерная
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х19х6
Вес, кг.
1.23

Описание товара Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black

Клавиатура+мышь беспроводная MSI FORGE K210 Wireless Combo представляет собой набор, который удостоен стать главным элементом на вашем рабочем столе. Входящая в него клавиатура располагает 104 низкопрофильными клавишами, отличительной особенностью которых является небольшая высота, что способствует уменьшению толщины аксессуара. С цифровым блоком вы мгновенно и тщательно обработаете большой объем числовых данных. Мышь оснащена 5 кнопками. В качестве ее главного элемента использован оптический светодиодный сенсор с регулируемым разрешением – таким образом, вы прочувствуете всю точность при наведении курсора и насладитесь непревзойденно легким скольжением по любой поверхности



Теги товара: ножничные

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, USB кабель, USB ресивер, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество клавиш
108
Формат клавиатуры
полноразмерная
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Развернуть
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь беспроводная MSI FORGE K210 Wireless Combo представляет собой набор, который удостоен стать главным элементом на вашем рабочем столе. Входящая в него клавиатура располагает 104 низкопрофильными клавишами, отличительной особенностью которых является небольшая высота, что способствует уменьшению толщины аксессуара. С цифровым блоком вы мгновенно и тщательно обработаете большой объем числовых данных. Мышь оснащена 5 кнопками. В качестве ее главного элемента использован оптический светодиодный сенсор с регулируемым разрешением – таким образом, вы прочувствуете всю точность при наведении курсора и насладитесь непревзойденно легким скольжением по любой поверхности


Теги товара: ножничные
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Отзывы


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