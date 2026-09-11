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Клавиатура Redragon HADES бело-розовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Redragon HADES бело-розовая

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Клавиатура Redragon HADES бело-розовая - фото 3
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Клавиатура Redragon HADES бело-розовая - фото 5
Клавиатура Redragon HADES бело-розовая - фото 6
Клавиатура Redragon HADES бело-розовая - фото 7
Клавиатура Redragon HADES бело-розовая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
  • Клавиатура Redragon HADES бело-розовая - фото 1
  • Клавиатура Redragon HADES бело-розовая - фото 2
  • Клавиатура Redragon HADES бело-розовая - фото 3
  • Клавиатура Redragon HADES бело-розовая - фото 4
  • Клавиатура Redragon HADES бело-розовая - фото 5
  • Клавиатура Redragon HADES бело-розовая - фото 6
  • Клавиатура Redragon HADES бело-розовая - фото 7
  • Клавиатура Redragon HADES бело-розовая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653011
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Характеристики

Бренд
Redragon
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Подсветка клавиш
да
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, кг.
1.3

Описание товара Клавиатура Redragon HADES бело-розовая

Redragon Hades - механическая клавиатура с оригинальным дизайном и возможностью кастомизации. LED подсветка каждой клавиши и высочайшее качество сборки.

Отзывы о товаре Клавиатура Redragon HADES бело-розовая




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Характеристики
Бренд
Redragon
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Подсветка клавиш
да
Описание
Redragon Hades - механическая клавиатура с оригинальным дизайном и возможностью кастомизации. LED подсветка каждой клавиши и высочайшее качество сборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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