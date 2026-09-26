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Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562)

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Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562) - фото 1
Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562) - фото 2
Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562) - фото 3
Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562) - фото 4
Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562) - фото 5
Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562) - фото 6
Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562) - фото 7
Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562) - фото 8
Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562) - фото 9
Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562) - фото 1
  • Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562) - фото 2
  • Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562) - фото 3
  • Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562) - фото 4
  • Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562) - фото 5
  • Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562) - фото 6
  • Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562) - фото 7
  • Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562) - фото 8
  • Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562) - фото 9
  • Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612774
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, кг.
1.18

Описание товара Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562)

Клавиатура LOGITECH — это высококачественное устройство ввода, предназначенное для пользователей ПК, которые ценят надежность и комфорт. Оснащенная мембранной технологией, клавиатура обеспечивает плавный и тихий набор текста, что идеально подходит как для работы, так и для игр. Раскладка ANSI с 104 клавишами предлагает пользователям стандартное и удобное расположение, знакомое большинству. Полноразмерный формат обеспечивает наличие всех необходимых клавиш, включая функциональные и цифровые блоки, для выполнения широкого спектра задач. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильность и минимальную задержку при передаче данных, что особенно важно для геймеров и профессионалов. Черный цвет корпуса подчеркивает стильный и универсальный дизайн клавиатуры, которые легко впишется в любой интерьер рабочего пространства. Длина кабеля в 1,5 метра обеспечивает достаточную свободу в размещении устройства на столе. Бренд Logitech славится своей надежностью и качеством, что делает эту клавиатуру отличным выбором для повседневного использования.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Logitech MK120 черный/серый USB (920-002562)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура LOGITECH — это высококачественное устройство ввода, предназначенное для пользователей ПК, которые ценят надежность и комфорт. Оснащенная мембранной технологией, клавиатура обеспечивает плавный и тихий набор текста, что идеально подходит как для работы, так и для игр. Раскладка ANSI с 104 клавишами предлагает пользователям стандартное и удобное расположение, знакомое большинству. Полноразмерный формат обеспечивает наличие всех необходимых клавиш, включая функциональные и цифровые блоки, для выполнения широкого спектра задач. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильность и минимальную задержку при передаче данных, что особенно важно для геймеров и профессионалов. Черный цвет корпуса подчеркивает стильный и универсальный дизайн клавиатуры, которые легко впишется в любой интерьер рабочего пространства. Длина кабеля в 1,5 метра обеспечивает достаточную свободу в размещении устройства на столе. Бренд Logitech славится своей надежностью и качеством, что делает эту клавиатуру отличным выбором для повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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