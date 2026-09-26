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Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100300 чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100300 чёрный

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Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100300 чёрный - фото 1
Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100300 чёрный - фото 2
Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100300 чёрный - фото 3
Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100300 чёрный - фото 4
Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100300 чёрный - фото 5
Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100300 чёрный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100300 чёрный - фото 1
  • Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100300 чёрный - фото 2
  • Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100300 чёрный - фото 3
  • Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100300 чёрный - фото 4
  • Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100300 чёрный - фото 5
  • Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100300 чёрный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 390 руб. 
Начислим 1104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612270
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100300 чёрный
18 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
19.6
Страна бренда
Дания
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х7
Вес, кг.
1.4

Описание товара Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100300 чёрный

Смесители Scandinavian Pure - классика минималистичного скандинавского дизайна в новом исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. А ручка в виде стика станет ярким акцентом и привнесет особую эстетику в интерьер ванной комнаты. Скрытые коммуникации освобождают дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Управляйте потоком воды на 2 потребителя с помощью поворотного дивертора. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком

Отзывы о товаре Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100300 чёрный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
19.6
Страна бренда
Дания
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители Scandinavian Pure - классика минималистичного скандинавского дизайна в новом исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. А ручка в виде стика станет ярким акцентом и привнесет особую эстетику в интерьер ванной комнаты. Скрытые коммуникации освобождают дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Управляйте потоком воды на 2 потребителя с помощью поворотного дивертора. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100300 чёрный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 18390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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