Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Plus Black

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Сергей А.



Первый робот пылесос, поэтому сравнить особо не с чем. Так что опишу скорее первые впечатления от взаимодействия с данного рода устройством. 1. Качество сухой уборки хорошее, но не идеальное. Что бы добиться идеальной чистоты и сбора всего или почти всего мусора, нужно запускать несколько раз. Так же отмечу, что Ковров и домашних животных у меня нет. То есть, по идее, идеальные условия для данного аппарата, при которых с первого раза, он собирает примерно 90-95% мусора, что в принципе, наверное, тоже не плохо. 2. Влажная уборка больше номинальная. Она конечно есть, но во первых, требует непосредственного взаимодействия с роботом перед и сразу после нее. Во вторых, по моему мнению, представляет она из себя просто то, что робот понемногу увлажняет тряпку которую везет под собой, то есть, это скорее просто увлажнение и размазывание, так еще и не равномерное, но точно не влажная уборка) 3. Уровень шума могу оценить как комфортный. Собственные мысли и разговор с другими людьми не заглушает. 4. К голосовым ассистентам, хоть дома таковые и имеются, не подключал, так что оценить не могу. Управляю исключительно через мобильное приложение, которое отмечу, достаточно интуитивно понятное и удобное. 5. Отдельно понравилась возможность подключения робота к wi-fi и управления им дистанционно через приложение. Особенно удобно когда за 10-15 минут до прибытия домой, можно запустить робота и привести полы в более менее чистое состояние. 6. Так же отмечу наличие станции самоочистки. Удобная штука, которая сводит взаимодействие с роботом к минимуму. В общем и целом, не волшебник, но как помощник в уборке на каждый день, вполне пойдет.