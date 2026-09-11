Монитор IRBIS SMARTVIEW 27'' (IMVW27FIDR)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
3
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 600121
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка поворота, регулировка по высоте, антибликовое покрытие, встроенные динамики
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
3
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Габаритные размеры с подставкой
61.5 х 48 х 4.6
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
5.5
Описание товара Монитор IRBIS SMARTVIEW 27'' (IMVW27FIDR)
27-дюймовый игровой монитор HDR с разрешением 1920 x 1080 и сверхбыстрой частотой обновления 75 Гц.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка поворота, регулировка по высоте, антибликовое покрытие, встроенные динамики
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
3
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Развернуть
Стандарт крепления VESA
100x100
Габаритные размеры с подставкой
61.5 х 48 х 4.6
27-дюймовый игровой монитор HDR с разрешением 1920 x 1080 и сверхбыстрой частотой обновления 75 Гц.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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